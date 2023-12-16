Саймон Хупер не ставит пенальти и большую часть желтых дает гостям. Укажет на точку сегодня за 2.90

Сегодня «Борнмут» сыграет с «Лутоном» в АПЛ, на матч назначен судья Саймон Хупер.

В этом сезоне рефери отсудил 10 матчей АПЛ – и не поставил ни одного одиннадцатиметрового. Саймон – единственный, кто при таком количестве матчей еще не указывал на точку, другие три судьи без пенальти отработали всего одну-две игры.

2.90 – наконец поставит точку в матче «Борнмут» – «Лутон».

Вторая особенность – желтые карточки, Хупер в основном показывает их гостям. Хозяева выиграли по желтым карточкам лишь три матча из 25 последних во всех турнирах (11 побед гостей, 11 ничьих).

Ничья по ЖК – 4.20.

Победа «Лутона» по ЖК – 1.79.

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