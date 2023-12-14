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«Црвена Звезда» – рекордсмен по домашним матчам без поражений, подвинули «Реал». Как это отражается на букмекерах?

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«Црвена Звезда» установила новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах национального чемпионата. В субботу девятого декабря дома отлетела «Младость» (3:1). Теперь у «Красной звезды» 122 домашние встречи подряд в высшем дивизионе чемпионата Сербии, в которых она смогла набрать очки. Серия длится с 2018 года (пять лет), за это время «Црвена Звезда» одержала 110 побед и 12 раз сыграла вничью, забив 339 мячей и пропустив всего 54.

Раздел «Ставки» на Sports.ru смотрит, как это влияет на букмекерские расклады.

Что по сезону?

16 декабря у «Звезды» игра на выезде против «Спартака» из Суботицы. Следующий домашний матч чемпионата команда проведет 23 декабря – против «Вождоваца». Команда Барака Бахара делит первое место в чемпионате с «Партизаном»:

● Разница мячей 43/18, за счет этого и на первом месте;

● 2,53 очка в среднем за матч;

● проходимость «обе забьют», внимание, – 71%, фантастика;

● тотал больше 1,5 проходил в 88% игр, 2,5 – в 82%;

● среднее количество забитых мячей при этом – 3,59, можно и на ТБ 3,% вообще замахнуться!

Серии – сериями, но если смотреть на коэффициенты на домашние матчи в этом сезоне, то выше 1.30 практически и нет ничего. Думается, что все понимают, как обстоят дела на линию «не проиграют». Там все уверенно стремится к единице.

На домашнюю игру 23 декабря с «Вождовацом» линии еще нет, но в принципе, можно понять, что там картина сильно не изменится. Плюс перед этим важнейший выезд к «Партизану», по сути – решится одна из составных частей паззла на чемпионство.

Прошлый рекорд принадлежал мадридскому «Реалу». В период с 1957 по 1965 год испанский клуб не уходил с поля без очков в 121 матче чемпионата Испании подряд, теперь первая – «Црвена», плюс есть шанс оторваться еще дальше. «Црвена Звезда» выигрывала титул чемпиона Сербии в каждом из последних шести розыгрышей лиги, седьмой на подходе? 2.67 на то, что с первого места команда не упадет, неплохой долгосрок.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press

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