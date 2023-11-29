«Это больше, чем контракт с «Зенитом» или «Спартаком». Аналитик «Балтбета» Степанов – о расходах на 300 пунктов приема ставок
Начальник отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов рассказал о важности пунктов приема ставок для букмекеров.
– Дает ли спонсорство что-то? Или это просто имиджевая работа?
– Сложно оценить. Если нет удачных координаций, каких-то ивентов спродюсированных, то это в любом случае имиджевая история.
Ну, вот «Балтбет» открыл ППС. Еще раз говорю, 300 пунктов приема ставок – это тоже большие деньги. Это, возможно, даже больше, чем контракт с условным «Зенитом» или «Спартаком».
Это действительно дорого стоит. Аренда, персонал, коммунальные услуги, логистика. Это тоже имиджевая история.
Да, есть люди, которые там играют и которых мы сохраняем, но это имиджевая история тоже: человек идет мимо метро и видит ППС «Балтбет», – сказал Степанов.
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