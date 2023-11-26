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«Лестер» на пути в АПЛ. Бескомпромиссный футбол, новая роль Варди, тренер – клон Пепа

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Сказка «Лестера» получила перезапуск. Как и многие кинофраншизы и герои, уходящие на переосмысление, а потом возвращающиеся с новыми идеями, актерами и желанием остаться здесь всерьез и надолго – «Лестер» рвется в высшую лигу.

Раздел «Ставки» на Sports.ru совсем мало расскажет про прошлый сезон, зато про этот – уже поинтереснее.

Мареска – топ

Мужчина тренирует в Англии без волос и проблем... разговор не про Пепа Гвардиолу, а про бывшего помощника каталонца – итальянца Энцо Мареску. Мареска успешно тренировал академию «Сити», однако вояж на родину – в «Парму», успеха не принес.

Летом 2020-го Мареска возглавил молодежку «Сити». И с ходу привел команду к первому в истории клуба молодежному чемпионству. Для Энцо это также был первый тренерский успех, поэтому самый важный в жизни.

Мареска жаловался на особенности итальянского футбол, которые ему не близки: «Моя рабочая система ближе к испанской модели – знаю, что игроки предпочитают бегать с мячом, а не без него. В Англии, если выигрываете 2:0, все равно пытаетесь забить третий. В Италии же при 2:0 стараются притормозить. Мы консервативная страна. Во всем, даже в спорте».

Как видите, у Марески полная идейная совместимость с Гвардиолой. После «Пармы» итальянца рассматривали главным в «Сандерленд» и «Вест Бромвич», но Энцо прошлым летом ухватился за возможность ассистировать Пепу.

«Рад вернуться в «Манчестер Сити» – один из крупнейших клубов мира. Многому научился здесь даже за один сезон. Очень горжусь, что Пеп попросил меня вернуться. И на этот раз в основную команду», – радовался Энцо.

«Лестер» поверил, что это их кандидат. И не зря.

Стиль Марески – «Сити» и «Арсенал»: 4-3-3 в обороне, с переходами в 4-5-1, перегруз зон, постоянное движение и умеренный прессинг. При этом никаких выбрасываний на соперника – дисциплина превыше всего. Зато в атаке – 3-2-4-1 и следование законодателям моды – Пепу, Артете и Нагельсманну и дополнительный игрок для плетения комбинаций. Уилфред Ндиди открылся в роли атакующего игрока, Аканджи какой-то.

Но главное то, что произошло с Варди, мужчина еще раз расцвел, и это в 36 лет!

Новый герой – старый герой

Потеряв в скорости и движении, особенно это было заметно в прошлом сезоне, Джейми Варди перестал выступать в роли электрички, став, скорее, просто легендой команды. В прошлом сезоне найти ключ зажигания не удалось, перестроиться тоже – отсюда и закономерный вылет в шип. Теперь Варди – ключевой игрок во всех комбинациях Марески, и не обязан постоянно забивать, у него роль чуть другая. Вообще, все это напоминает посадку Уэйна Руни все ниже и ниже на протяжении карьеры.

Варди уходит на глубину и начинает атаки, он окрыляет атаки, словно выступая в роли того самого энергетика, чьим фаном он является, для всей команды. Но самое главное – движение Варди и раскрытие команды в атаке никак не коррелируется с количеством его касаний. У Джейми всего 15.0 касаний мяча в среднем за матч! Зато он везде и сразу.

 

«Ради командной динамики нам нужно, чтобы форварды играли так, как мы хотим, чтобы они играли. Поэтому мы провели с ним дополнительные тренировки, чтобы он понял, как должен играть в новой роли.

Наверное, это новинка для него. Но учиться всегда нужно, и он этого хочет. Лучшие футболисты должны работать и учиться новому каждый день, и Джейми это делает», – говорил Мареска в сентябре.

Итог на данный момент: 17 игр, 6+1, 47 минут в среднем за матч. То, чего вы хотите видеть от лидера, который постепенно уходит на покой, про то, как Джейми ведет себя в раздевалке и какое влияние оказывает – можно промолчать.

А что со ставками?

«Лестер» при открытии линии был главным фаворитом на победу, к концу ноября ситуация не изменилась. Прямо сейчас на победу в чемпионшипе дают 1.10, летом было 1.40. Кажется, ставить на чемпионство уже нет смысла, да и не особо его и было. Вот история из Англии, клиент букмекерской компании Sky Bet собрал долгосрочный экспресс на Чемпионшип перед началом сезона с коэффициентом 301.00.

Беттор поставил 20 фунтов на то, что «Лестер» победит в лиге, «Ипсвич» попадет в топ-6, а «Шеффилд Уэнсдей» и «КПР» вылетят в Лигу 1. Выигрыш может составить 60 тысяч фунтов.

«Лестер» лидирует в Чемпионшипе, «Ипсвич» идет вторым, а «Шеффилд» и «КПР» занимают два последних места. Сейчас собрать подобный экспресс можно с коэффициентом 2.39.

Но можно и по статистике пробежаться.

● Среднее количество мячей в матчах команды – 2.41. До 2,5 не дотягивает, но очень рядом.

● Обе команды забивали только в 41% матчей «Лестера». К «ОЗ – нет» можно присмотреться.

● Зато тотал больше 1,5 проходил в 65% игр.

● «Лестер» не проигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в лиге.

● Тотал меньше 10.5 угловых сыграл в 7 из 8 последних матчей.

● Ну и ничейных результатов не ждите. Пока что в этой графе гордо стоит ноль.

Игра с «Шеффилдом» 29 ноября, вполне можно забирать что-то опираясь на эти тренды.

И еще немного о том, что происходит с командой

Плюс «Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены подать на «Эвертон» в суд после того, как клуб признали виновным в нарушении финансовых правил. Общая сумма иска – 300 млн фунтов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона». Руководители «Бернли», «Лидса» и «Лестера» провели переговоры, в рамках которых намерения клубов подтвердились.

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из АПЛ в заключительном туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей в позапрошлом сезоне. Тогда «Бернли» вылетел из АПЛ.

Все три клуба выражали недовольство тем, что вердикт по делу «Эвертона» не был вынесен еще по ходу предыдущего сезона. Если бы очки с «Эвертона» сняли в прошлом сезоне, то он бы вылетел. После того, как АПЛ признала «Эвертон» виновным, клубы считают, что находятся в еще более сильной позиции. В прошлом месяце «Бернли», «Лидс» и «Лестер» написали совместное письмо в АПЛ и уведомили лигу о том, что планируют подать на «Эвертон» в суд, если его вина будет доказана. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Harriet Lander; East News/AP Photo

1 комментарий

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R902
лестер точно выйдет в АПЛ!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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