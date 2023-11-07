«Сочи» спасся в игре с «Динамо», уступая 1:3 к 62-й минуте. В лайве на ничью давали 14.00

«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью (3:3) в 14-м туре чемпионата России.

Московский клуб вел со счетом 3:1 до 62-й минуты. «Сочи» забил два гола в середине второго тайма и вырвал ничью.

В лайве коэффициент на ничью доходил до 14.00.

«Динамо» опустилось на пятое место после 14-го тура Мир РПЛ. «Сочи» остался на последнем месте.

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«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00