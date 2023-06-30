Медведев в топ-3 фаворитов «Уимблдона». Коэффициенты на Джоковича и Алькараса намного ниже

Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка мужской сетки «Уимблдона». Фаворитов по-мнению букмекеров двое – Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Новаку не только повезло с сеткой, но и с сумасшедшей формой, которую он набрал в этом году. Джокович сыграет в нижней четверти, а первая игра против Педро Качина. Аналитики уверены в защите титула и предлагают коэффициент 1.73.

Алькарас идет вторым по кэфам, но попал в половину с Циципасом, Марреем, Руне и Зверевым. Если испанец удачно пройдет первые раунды турнира, то в финале встретится с Новаком Джоковичем. Кэф на победу – 4.70.

Третьим по раскладам аналитиков БК идет Даниил Медведев, но кэф в 15.00 говорит о том, что в него не сильно верят.

В женской сетке «Уимблдона» три явных фаворитки. И всем повезло со жребием

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