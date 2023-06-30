Медведев в топ-3 фаворитов «Уимблдона». Коэффициенты на Джоковича и Алькараса намного ниже

Теги Новак Джокович Уимблдон Даниил Медведев Ставки на теннис Карлос Алькарас Ставки

Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка мужской сетки «Уимблдона». Фаворитов по-мнению букмекеров двое – Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Новаку не только повезло с сеткой, но и с сумасшедшей формой, которую он набрал в этом году. Джокович сыграет в нижней четверти, а первая игра против Педро Качина. Аналитики уверены в защите титула и предлагают коэффициент 1.73.

Алькарас идет вторым по кэфам, но попал в половину с Циципасом, Марреем, Руне и Зверевым. Если испанец удачно пройдет первые раунды турнира, то в финале встретится с Новаком Джоковичем. Кэф на победу – 4.70.

Третьим по раскладам аналитиков БК идет Даниил Медведев, но кэф в 15.00 говорит о том, что в него не сильно верят.

В женской сетке «Уимблдона» три явных фаворитки. И всем повезло со жребием

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8 комментариев

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LONDON-TOWN
Если на РГ фаворита было два - Карлос и Новак, то на Уиме фаворит один. Не знаю что должно произойти, чтобы Джокович не выиграл турнир. Только травма, дисквалификация, или дикий нефарт с проигрышем на трёх тай-брейках.
+13
-1
+12
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billy_pilgrim
Ничего себе повезло Джоковичу - Бублик, Рублев, Хуркач, Киргиз.. И это только в его четверти.

Я уже не говорю о Карацеве)
+10
-3
+7
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mrs Bennet
Странное заявление про легкую сетку у Новака. Сейчас в туре полно темных лошадок. Вон даже Бублик титул на траве взял. А в какой форме будут на Уиме остальные великаны из половины Новака: Оже Альясим, Изнер, Хуркач, никто не знает. Шаповалов в каком то недавнем году 3 упорных сета гонял на Уиме с Новаком. А перечисленные "трудные" соперники Алькараса: Циципас, Руне и Зверев никак не травяные спецы.
+7
-3
+4
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Istianoff
Это Саша Фадин решил, что Новаку повезло с сеткой? Авторитетно.
+8
-7
+1
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billy_pilgrim
Карасю кстати тоже надо смотреть в оба, чтобы не оказаться поджаренным Джарри)
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leon74
Это совсем не будет сенсацией,если Джокович возьмёт очередной шлем.
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Omniscius
Ответ billy_pilgrim
Ничего себе повезло Джоковичу - Бублик, Рублев, Хуркач, Киргиз.. И это только в его четверти. Я уже не говорю о Карацеве)
Хуркач в этом сезоне откровенно плох, проиграл все 6 матчей против топ-20. Кириос провел и проиграл один матч за девять месяцев, кроме того, он, Рублев, Карацев и Бублик – все в другой осьмушке, так что выйти на Джоковича может только один из них, и то уже в 1/4.
+2
-2
0
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AFP1
Ответ mrs Bennet
Странное заявление про легкую сетку у Новака. Сейчас в туре полно темных лошадок. Вон даже Бублик титул на траве взял. А в какой форме будут на Уиме остальные великаны из половины Новака: Оже Альясим, Изнер, Хуркач, никто не знает. Шаповалов в каком то недавнем году 3 упорных сета гонял на Уиме с Новаком. А перечисленные "трудные" соперники Алькараса: Циципас, Руне и Зверев никак не травяные спецы.
Изнер?)) не смешите
0
0
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