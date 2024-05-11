Сельта – Атлетик: прогноз на матч 15 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 15 мая 2024 года

Место проведения: стадион Балаидос

Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей

Сельта и Атлетик готовятся к важной встрече в Ла Лиге, которая имеет большое значение для обеих команд в контексте их текущего положения в таблице. Сельта, находящаяся на грани зоны вылета, и Атлетик, стремящийся укрепить свои позиции в верхней части таблицы, обе команды будут бороться за каждый пункт в этом поединке.

Сельта неоднократно показывала свою способность забивать на домашнем стадионе, несмотря на некоторые проблемы в обороне. Команда забила 8 мячей в последних 5 матчах, но также пропустила 9, что подчеркивает их нестабильность в защите.

Атлетик, с другой стороны, продемонстрировал солидные атакующие качества, забив 7 мячей в последних 5 встречах, но также и пропустив столько же, что говорит о потенциальных проблемах в оборонительных действиях.

Основные моменты для анализа:

Домашняя форма Сельты vs гостевая форма Атлетика : Сельта обладает потенциалом дома, в то время как Атлетик показывает хорошие результаты в гостях.

vs : Сельта обладает потенциалом дома, в то время как Атлетик показывает хорошие результаты в гостях. Атакующий потенциал обеих команд : Обе команды демонстрируют способность забивать, но также пропускают много мячей.

: Обе команды демонстрируют способность забивать, но также пропускают много мячей. Историческое преимущество Атлетика в прямых встречах, не проигрывая Сельте в последних 10 матчах.

Прогноз:

Матч обещает быть напряженным и возможно, результативным. Учитывая текущую форму команд и историю их встреч, Атлетик имеет хорошие шансы не проиграть, но Сельта, борющаяся за выживание, будет мотивирована показать сильный результат дома.

Стратегия ставок:

Обе команды забьют – учитывая оборонительные проблемы обеих сторон и их способность забивать.

– учитывая оборонительные проблемы обеих сторон и их способность забивать. Ничья или победа Атлетика – учитывая форму Атлетика в гостевых матчах и их историческое преимущество над Сельтой.

Рекомендация: Прогноз на «Ничья или победа Атлетика» за коэффициент 1.50 . Эта ставка предлагает хороший баланс между риском и потенциальной отдачей, учитывая последние результаты и встречи команд.

Коэффициенты:

П1 – 2,7

Х – 3,4

П2 – 2,75

Где смотреть матч Сельта – Атлетик

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч