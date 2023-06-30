В женской сетке «Уимблдона» три явных фаворитки. И всем повезло со жребием
Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона». Фаворитки турнира Ига Швентек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко узнали своих конкуренток по первой половине.
Лидер женского тура Швентек стартует на турнире матчем с китаянкой Чжу Линь, и в ее секции нет ни одной спортсменки, которая может помешать польской теннисистке пройти все четыре раунда. Коэффициент на итоговую победу Иги – 4.50.
Елена Рыбакина тоже высоко котируется среди аналитиков букмекерских контор, имея равнозначный со Швентек кэф в 4.50 на победу в турнире. В ее секции тоже нет видимых преград на проход дальше 4 раунда.
И третьему фавориту на победу в турнире Арине Соболенко не составит труда пройти дальше текущего жребия, кэф на ее победу на турнире – 5.00.
Уимблдон. Касаткина попала в четверть со Швентек и Гауфф и в половину с Кудерметовой и Самсоновой, Рыбакина – в четверть с Жабер
А вообще, интересно смотреть, как за крупнейшие титулы бьются несколько сильных игроков (а не клоунада, как у мужчин), эта новая тройка взяла уже 5 чашек подряд. До них были Барти и Осака, они сделали бы этот период еще интереснее.