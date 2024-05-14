Медведев в двух сетах проиграл Полу. До матча букмекеры котировали россиянина явным фаворитом

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Даниил Медведев проиграл в четвертом круге «Мастерса» в Риме 16-й ракетке мира Томми Полу (6:1, 6:4).

До матча Медведев считался явным фаворитом у букмекеров. На его победу предлагали коэффициент 1.47. Победа Пола котировалась за 2.69.

Теперь счет по личным встречам – 3:1 в пользу Даниила. 

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула.

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1 комментарий
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Да, это был явно не день Даниила, измотал его явно предыдущий соперник товарищ Хамад по полной программе… жаль!
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