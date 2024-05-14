Медведев в двух сетах проиграл Полу. До матча букмекеры котировали россиянина явным фаворитом

Даниил Медведев проиграл в четвертом круге «Мастерса» в Риме 16-й ракетке мира Томми Полу (6:1, 6:4).

До матча Медведев считался явным фаворитом у букмекеров. На его победу предлагали коэффициент 1.47. Победа Пола котировалась за 2.69.

Теперь счет по личным встречам – 3:1 в пользу Даниила.

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула.