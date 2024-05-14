Переводчик бейсболиста «Доджерс» признался в краже 16 млн долларов у игрока ради ставок. Он получит 33 года тюрьмы

Бывший переводчик бейсболиста «Лос-Анджелес Доджерс» Сехея Отани отправится в тюрьму на 33 года из-за кражи 16 млн долларов у спортсмена.

По данным The Guardian, Иппэю Мидзухара, работавший переводчиком Отани с 2018 года, признался в краже денег у бейсболиста, которые он позже потратил на ставки.

Сообщалось, переводчик помог Отани открыть банковский счет, на который спортсмену приходила зарплата. Получив доступ к счету, Мидзухара украл 16 млн долларов и проиграл их на ставках.

Для ставок переводчик использовал аккаунт, зарегистрированный на имя спортсмена. Мидзухара также выдавал себя за Отани, чтобы сотрудники банка одобряли банковские переводы.

Бейсболист узнал о краже средств лишь тогда, когда его начали обвинять в незаконной игре на ставках. Сам Отани заявил следствию, что ни разу в жизни не делал ставки.

Мидзухара уже признался в одном случае банковского мошенничества и в одном случае предоставления фальшивой налоговой декларации. Помимо тюремного заключения на 33 года его обяжут выплатить 16,97 млн долларов в качестве компенсации Отани.

Ставки на Спортсе

ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев, у «Спартака» открылось второе дыхание. Рассказываем об интригах Кубка России