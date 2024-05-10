Реал Мадрид – Алавес: прогноз на матч 14 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 14 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу

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В преддверии встречи Реал Мадрид с Алавесом на стадионе «Сантьяго Бернабеу», намечается явное преимущество в пользу хозяев. Реал Мадрид, занимая первое место и проявляя впечатляющую форму в текущем сезоне, является фаворитом этой встречи.

Форма команд

Реал Мадрид демонстрирует блестящие результаты, включая серию из восьми побед в последних матчах Ла Лиги. Оборона команды крепка, и они забили 78 голов в 35 матчах, что делает их лучшим нападением лиги. Состав команды, возглавляемый Джудом Беллингемом, который забил 22 гола, находится в отличной форме.

Алавес показывает переменчивые результаты, однако последние игры свидетельствуют о неплохой форме команды, особенно в атаке. Несмотря на это, защитные действия команды остаются под вопросом, что может быть критично в матче против такого соперника, как Реал.

История встреч

Реал Мадрид традиционно доминирует во встречах против Алавеса, особенно на домашнем стадионе. Это подтверждается последними встречами команд, где мадридцы одерживали уверенные победы.

Текущее состояние команд

Исходя из последних матчей, Реал Мадрид показывает более высокий уровень игры, как в атаке, так и в обороне, что дает им значительное преимущество перед предстоящей игрой.

Прогноз

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику предыдущих встреч, Реал Мадрид имеет все шансы на победу с комфортным счетом. Ожидается, что матч будет с высокой долей контроля мяча со стороны Реал и множеством голов.

Рекомендация: Прогноз на ТБ 3,5 за коэффициент 2,3 . Этот прогноз основан на атакующих возможностях Реала и их последних результатах, где они регулярно забивали несколько голов в матче.

Коэффициенты:

П1 – 1,24

Х – 6,8

П2 – 14

Где смотреть матч Реал Мадрид – Алавес

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