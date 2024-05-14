«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в 54,4% предматчевых симуляций суперкомпьютера Opta
«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ.
В результате 10 000 предматчевых симуляций, проведенных суперкомпьютером Opta, «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в 54,4% сценариев и проиграл в 20,7%. Вероятность ничьей составила 24,9%.
В случае победы над «шпорами» «Ман Сити» с 88 очками возглавит таблицу.
Матч пройдет 14 мая и начнется в 22:00 мск.
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