Алавес – Хетафе: прогноз на матч 18 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 18 мая 2024 года
Место проведения: Стадион «Мендисорроса», Витория-Гастейс
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На стадионе «Мендисорроса» состоится захватывающее противостояние между Алавесом и Хетафе в рамках 37-го тура Ла Лиги. Обе команды близки по уровню, что обещает напряженный поединок.
Анализ формы команд
Алавес демонстрирует неплохие результаты на своем поле, показывая способность обороняться и атаковать. Сильные стороны Алавеса включают в себя последние выступления дома, где они не проигрывали в большинстве матчей, в том числе победы над такими командами, как Сельта и Атлетико.
Хетафе, в свою очередь, испытывает трудности в атаке, забив всего 0,80 гола за игру в последних пяти матчах, однако их оборона оказалась довольно надежной, пропуская в среднем 1,00 гол за игру. Несмотря на слабую атаку, Хетафе сохраняет неплохие показатели во взаимных встречах с Алавесом, не проигрывая в большинстве последних матчей.
Ключевые моменты
Алавес демонстрирует более убедительные результаты в атаке на домашней арене, что может создать проблемы для Хетафе, учитывая их текущие проблемы с реализацией моментов. Тем не менее, статистика Хетафе в последних встречах с Алавесом говорит о возможности добиться положительного результата.
Исходя из этого анализа, можно предположить, что матч окажется напряженным с возможностью обмена голами, но Хетафе может иметь небольшое преимущество из-за своей последней формы против этого соперника и лучшей обороны.
Рекомендация: Прогноз на победу Хетафе за коэффициент 4.1.
Хетафе показывает лучшую оборону и имеет хорошую историю противостояний с Алавесом. Несмотря на свою позицию в турнирной таблице, Хетафе имеет все шансы использовать свои преимущества для выездной победы.
Коэффициенты от букмекера:
- Победа Алавеса: 2.05
- Ничья: 3.15
- Победа Хетафе: 4.1
Где смотреть матч Алавес – Хетафе
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- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Мендисорроса»