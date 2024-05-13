Алавес – Хетафе: прогноз на матч 18 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: Стадион «Мендисорроса», Витория-Гастейс

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На стадионе «Мендисорроса» состоится захватывающее противостояние между Алавесом и Хетафе в рамках 37-го тура Ла Лиги. Обе команды близки по уровню, что обещает напряженный поединок.

Анализ формы команд

Алавес демонстрирует неплохие результаты на своем поле, показывая способность обороняться и атаковать. Сильные стороны Алавеса включают в себя последние выступления дома, где они не проигрывали в большинстве матчей, в том числе победы над такими командами, как Сельта и Атлетико.

Хетафе, в свою очередь, испытывает трудности в атаке, забив всего 0,80 гола за игру в последних пяти матчах, однако их оборона оказалась довольно надежной, пропуская в среднем 1,00 гол за игру. Несмотря на слабую атаку, Хетафе сохраняет неплохие показатели во взаимных встречах с Алавесом, не проигрывая в большинстве последних матчей.

Ключевые моменты

Алавес демонстрирует более убедительные результаты в атаке на домашней арене, что может создать проблемы для Хетафе, учитывая их текущие проблемы с реализацией моментов. Тем не менее, статистика Хетафе в последних встречах с Алавесом говорит о возможности добиться положительного результата.

Исходя из этого анализа, можно предположить, что матч окажется напряженным с возможностью обмена голами, но Хетафе может иметь небольшое преимущество из-за своей последней формы против этого соперника и лучшей обороны.

Рекомендация: Прогноз на победу Хетафе за коэффициент 4.1 .

Хетафе показывает лучшую оборону и имеет хорошую историю противостояний с Алавесом. Несмотря на свою позицию в турнирной таблице, Хетафе имеет все шансы использовать свои преимущества для выездной победы.

Коэффициенты от букмекера:

Победа Алавеса : 2.05

: 2.05 Ничья : 3.15

: 3.15 Победа Хетафе: 4.1

Где смотреть матч Алавес – Хетафе

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