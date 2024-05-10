Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 14 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 14 мая 2024 года

Место проведения: стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

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В предстоящем раунде Премьер-лиги столкнутся два амбициозных клуба: Тоттенхэм примет на своем поле Манчестер Сити. Статистика и текущая форма команд обещают интересное и напряженное противостояние.

Форма команд

Тоттенхэм после последних матчей занимает 5-е место в таблице, показывая взлеты и падения в игре. Они демонстрируют неплохую атакующую игру, однако уязвимость в обороне ставит под угрозу их шансы, особенно против топ-команд. Сон Хын Мин, ключевой игрок команды, продолжает быть опасным на передовой, но даже его усилия не всегда приводят к победам.

Манчестер Сити, находящийся на втором месте и имеющий всего несколько поражений за сезон, выглядит более стабильным и уверенным. Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать феноменальную результативность, что делает атаку Сити чрезвычайно опасной для любой обороны.

Взаимные встречи

История встреч говорит о том, что Манчестер Сити часто оказывается сильнее на выезде против Тоттенхэма, но «шпоры» умеют удивлять, особенно на своем поле. Однако последние матчи Тоттенхэма показывают, что они испытывают трудности против топ-команд.

Текущее состояние

Тоттенхэм проявляет проблемы в обороне, что становится критическим против таких команд как Манчестер Сити, который забивал не менее двух голов в большинстве последних матчей. Учитывая нынешнюю форму Сити, Тоттенхэму будет сложно удержать соперника от забитых мячей.

Прогноз

Матч обещает быть наполнен атакующими моментами с обеих сторон. Манчестер Сити покажет сильную игру в нападении, и учитывая уязвимость обороны Тоттенхэма, можно ожидать, что гости смогут забить более одного мяча.

Рекомендация: Прогноз на «Манчестер Сити забьет больше 2,5 голов» за коэффициент 1.85.

Эта ставка основана на анализе текущей формы команд, истории их встреч и способностей ключевых игроков обеих сторон.

Коэффициенты:

  • П1 – 7,3
  • Х – 5,7
  • П2 – 1,38

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

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Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
14 мая, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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