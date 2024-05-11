Жирона – Вильярреал: прогноз на матч 14 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 14 мая 2024 года

Место проведения: стадион Монтиливи

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С ближайшим матчем Жироны против Вильярреала предстоит захватывающее противостояние, где каждая команда стремится улучшить своё положение в турнирной таблице. Жирона, находясь на втором месте с 75 очками, показывает отличные результаты на домашней арене, в то время как Вильярреал, занимая девятое место с 48 очками, пытается найти стабильность в своих выступлениях.

Форма команд

Жирона находится в хорошей форме, забив 13 голов в последних пяти матчах, но также пропустив 8, что свидетельствует о некоторых проблемах в обороне. Они показывают хорошие результаты дома, что делает их опасным соперником на своём поле.

Вильярреал после последней победы над Севильей также продемонстрировал свою атакующую мощь, забив 11 голов в последних пяти играх. Однако их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 7 голов в тех же матчах.

Взаимные встречи

История противостояний говорит о том, что Вильярреал часто играет успешно против Жироны на выезде. Это может добавить уверенности гостям перед предстоящей игрой.

Прогноз

Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, учитывая их недавние результативные матчи. Жирона, хотя и более успешна в этом сезоне, имеет проблемы в обороне, которые могут быть использованы Вильярреалом.

Статистика и коэффициенты

Жирона не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в гостях.

Обе команды забивали в большинстве своих последних матчей.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.70 . Исходя из анализа и статистики, можно ожидать активной игры с обеих сторон, где каждая команда найдёт способ забить гол.

Коэффициенты:

П1 – 1,75

Х – 4,4

П2 – 4,4

Где смотреть матч Жирона – Вильярреал

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