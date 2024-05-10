Балтика – Спартак: прогноз на матч 14 мая 2024, кубок России

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Дата матча: 14 мая 2024 года

Место проведения: стадион Калининград

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Кубковые матчи всегда насыщены особым азартом и непредсказуемостью, и предстоящая встреча между Балтикой и Спартаком не исключение. Обе команды показывают смешанные результаты в последних играх, но при этом имеют стабильные показатели забитых и пропущенных мячей.

Балтика после недавней победы над Ростовом в Кубке демонстрирует умение удивлять, однако последовательность их результатов вызывает вопросы, особенно в оборонительных действиях. В последних матчах команда забивала достаточно активно, но и пропускала много, что делает их игру непредсказуемой.

Спартак находится в более устойчивой форме, удерживая не проигранный статус в последних матчах и продемонстрировав надежную игру в обороне. Победы над такими командами, как Динамо в Кубке и Краснодар в лиге, подчеркивают их способность к достижению результатов в ключевых играх.

Ключевые статистические данные:

  • Балтика забивала в каждом из последних четырех матчей, что свидетельствует о хорошем атакующем потенциале.
  • Спартак не только показывает отличные результаты в атаке, но и демонстрирует крепкую оборону, пропустив всего два гола в последних пяти матчах.

Прогноз и рекомендации для ставок: Исходя из текущей формы и истории личных встреч, Спартак выглядит фаворитом этой встречи. Однако кубковые матчи часто приносят сюрпризы, и домашнее поле Балтики может добавить интриги в поединок.

Тем не менее, учитывая последние результаты и состояние обороны Балтики, ожидается, что Спартак сможет реализовать свои моменты и забить более одного мяча.

Рекомендация: Прогноз на «Спартак победит» за коэффициент 2.00. Этот выбор отражает текущую форму команды и ее преимущества в последних встречах как в атаке, так и в обороне, а также принимает во внимание историческое превосходство над Балтикой.

Коэффициенты:

  • П1 – 4,3
  • Х – 3,3
  • П2 – 2

Где смотреть матч Балтика – Спартак

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Балтика – Спартак
Дата проведения
14 мая, 20.45, «Стадион Калининград»
Онлайн матча
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