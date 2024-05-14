НХЛ дисквалифицировала Ничушкина на полгода. Шансы на проход его команды в следующий раунд упали в 2 раза

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Ставки на спорт Валерий Ничушкин Ставки на футбол Ставки

Валерий Ничушкин отстранен от выступлений за «Колорадо» как минимум на 6 месяцев.

Игрок снова пройдет программу помощи и через полгода получит право подать заявление о возвращении. Таким образом, Ничушкин пропустит остаток сезона-2023/24 и начало следующего. Первый матч без него «Колорадо» разгромно проиграл cо счетом 1:5 и теперь уступает «Далласу» в серии 1-3.

До 4-го матча проход «Колорадо» в полуфинал Кубка Стэнли котировался за 3.90, сейчас на «Эвеланш» предлагают коэффициент 8.00.

Следующий матч серии состоится 16 мая. Начало – в 3:00 мск.

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3 комментария
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Если лавины вылетят против Далласа, а всё к этому идёт... Валеру просто морально распнут. И по делу.
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Давай, Валера, берись за ум и избавляйся от этой зависимости. Есть же хорошие специалисты. Хороший конракт, хорошая команда. Ещё много лет игры в нхл.
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Ответ Биомеханоид
Если лавины вылетят против Далласа, а всё к этому идёт... Валеру просто морально распнут. И по делу.
За что его пинать? Да, ошибся. Это зависимость. У него сейчас последний шанс можно сказать. Но в протоколе же написано, что это третий этап и через полгода его вернут в команду. Главное на следующий этап не попасть. Вот тогда точно можно с нхл попращаться и ехать в ска. Там в принципе можно снежок закидывать вместе с йозе.
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