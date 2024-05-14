НХЛ дисквалифицировала Ничушкина на полгода. Шансы на проход его команды в следующий раунд упали в 2 раза

Валерий Ничушкин отстранен от выступлений за «Колорадо» как минимум на 6 месяцев.

Игрок снова пройдет программу помощи и через полгода получит право подать заявление о возвращении. Таким образом, Ничушкин пропустит остаток сезона-2023/24 и начало следующего. Первый матч без него «Колорадо» разгромно проиграл cо счетом 1:5 и теперь уступает «Далласу» в серии 1-3.

До 4-го матча проход «Колорадо» в полуфинал Кубка Стэнли котировался за 3.90, сейчас на «Эвеланш» предлагают коэффициент 8.00.

Следующий матч серии состоится 16 мая. Начало – в 3:00 мск.