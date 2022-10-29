PARI: Tundra — фаворит матча финала верхней сетки TI 11 против Team Secret

Команды Team Secret и Tundra Esports встретятся в финале верхней сетки The International 11 – крупнейшего турнира по Dota 2 в Сингапуре. Победитель этого поединка сыграет в гранд-финале. Матч состоится 29 октября, его начало запланировано на 07:00 по московскому времени. Букмекерская команда PARI сопоставила шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Аналитики PARI не видят явного фаворита между соперниками, но отдают небольшое предпочтение лондонской команде. Поставить на победу Tundra можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Шансы Secret добиться успеха оцениваются в 2.00 (приблизительно 47%).

Клиенты PARI при этом склоняются к тому, что праздновать победу будет Team Secret. На триумф этой команды приходится примерно 60% от всего объема ставок на итог встречи. На то, что в гранд-финал выйдет Tundra, сделано почти 40%.

Клиентам PARI также доступен дополнительный выбор ставок на грядущую встречу. Например, победа Tundra по итогам первой карты котируется за 1.83, а триумф Secret — за 1.98. Поставить на то, что соперники на двоих разрушат, как минимум, 13 башен в первой карте, можно за 1.95. А если в первой карте будет рэмпейдж (убийство пяти или больше героев в Dota 2 подряд за небольшой промежуток времени одним персонажем), сыграет ставка по коэффициенту 9.50. Вероятность того, что во второй карте команды пробьют тотал 2.5 по убийствам Рошана, котируется за 2.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 103 150 рублей на победу Tundra с коэффициентом 1.87. Этот вариант игрок добавил в экспресс из двух событий TI 11 с общим коэффициентом 3.42.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн. Победитель встречи Team Secret — Tundra Esports выйдет напрямую в гранд-финал, а проигравший поспорит за право сыграть в главном матче турнира с победителем пары Team Aster — Team Liquid.