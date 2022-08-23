Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Норвич» – «Борнмут»

Комментатор телеканала Setanta Sports поделился мнением о матче «Норвич» – «Борнмут» во втором раунде Кубка Лиги.

«„Норвич“ играет в Чемпионшипе, а „Борнмут“ играет в Премьер-Лиге. Обе команды на самом деле очень похожи из-за того, что очень плохо начали этот сезон. У „Норвича“ мало что получается в атаке, несмотря на довольно неплохой состав. Команда мало креативит и создает небольшое количество моментов.

„Борнмут“ после первых трех туров главный кандидат на вылет в АПЛ. Пока, конечно, рано об этом говорить, но по игре это явно слабейшая из команд. Кубок Лиги – здесь меньше ответственности. Я думаю, что эти соперники могут быть друг для друга довольно удобными. Делаю ставку на обе команды забьют», – считает Наливайко.

Поставить на «Обе забьют» можно с коэффициентом 1.75 в «Бетсити».

«Норвич» в первом раунде Кубка Лиги прошел «Бирмингем», «Борнмут» стартует в турнире со второго раунда. Предстоящий матч состоится 23 августа в 21:45 по времени Москвы.

Источник: РБ