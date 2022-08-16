Миранчук ярко дебютировал в «Торино». На гол в ворота «Лацио» дают около 25%

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Алексей Миранчук отличился забитым мячом в дебютном матче за «Торино», что заметно впечатлило букмекерские конторы. 

Миранчук забил уже на 43-й минуте матча первого тура против «Монцы», дебютирующей в Серии А. Российский полузащитник перешел в клуб за три дня до матча. 

В следующем туре «Торино» предстоит сыграть против «Лацио». Матч состоится в 20 августа в 19:30 по времени Москвы. 

Шансы Миранчука отличиться и в следующем туре оценивают в 25% – поставить на гол Алексея в ворота «Лацио» можно с коэффициентом 3.80 в БК «1хСтавка».

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