«Амкал» и 2Drots сыграют в одной группе на Olimpbet МКС – 2022

Новый сезон Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС) еще не стартовал, но уже провоцирует громкие новости. Две самые хайповые команды турнира, «Амкал» и 2Drots, сыграют друг с другом на групповом этапе.

К ним в квартет попали «Матч ТВ» и «Бей беги». В другой группе встретятся FC Reality, «Деньги», «Броуки» и «Рома» – первый чемпион турнира. Полную запись жеребьевки смотрите на YouTube-канале Olimpbet МКС.

«Амкал» и 2Drots – самые популярные медиафутбольные команды России. На YouTube-каналы клубов в сумме подписано шесть миллионов человек – больше, чем на все команды РПЛ вместе взятые. В прошлом сезоне «Амкал» и 2Drots играли в финале МКС. Решающий матч получился жарким: два удаления, драка и яркая победа «Амкала» (2:0). Финал, проходивший на «Сапсан Арене», собрал более 5000 зрителей. Для сравнения: за игрой второго тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» 24 июля с трибун следили лишь 1530 человек.

Olimpbet МКС начнется 4 августа, полное расписание турнира появится на этой неделе. Специально к старту кубка букмекерская компания Olimpbet готовит уникальные активности в онлайне и на стадионах. Не пропустите конкурсы и розыгрыши в соцсетях букмекера и Olimpbet МКС.