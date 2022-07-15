PARI стала титульным спонсором ФК «Торпедо Москва»

Букмекерская компания PARI объявила о начале долгосрочного сотрудничества с одним из старейших футбольных клубов страны – московским «Торпедо». В рамках соглашения PARI становится титульным спонсором клуба.

Начиная с сезона 2022/23, команда будет играть в форме с логотипом букмекерской компании. Помимо титульной позиции на игровых футболках «Торпедо», PARI получит права на брендинг во время домашних матчей команды. Клуб предоставит компании право размещать рекламу на LED-бортах и на второй рекламной линии, а также на 3D-коврах за воротами. Сотрудничество «Торпедо» и PARI предусматривает ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

Высшие достижения «Торпедо» приходятся на советский период истории. Московский клуб – трехкратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка СССР. В новейшей истории команда провела 16 сезонов в элитном дивизионе (Высшая лига, Высший дивизион, Премьер-лига). Российский период истории «Торпедо» ознаменован победой в Кубке России (1993) и бронзовыми медалями чемпионата страны (2000). В прошлом сезоне клуб стал победителем ФНЛ и теперь впервые за семь лет вновь выступит в Мир РПЛ.

В рамках сотрудничества «Торпедо» присоединяется к двум другим партнерам PARI, выступающим в РПЛ: «Пари НН» и «Ахмату». Также в числе партнеров компании – футбольные клубы «Шинник» и «Кубань», которые начнут предстоящий сезон в Первой лиге.

Алексей Левинский, глава отдела спонсорства PARI:

«У «Торпедо» легендарная история и преданная фан-база. Клубом сформирован долгосрочный проект развития, предусматривающий выступления на современном стадионе на Восточной улице. В 2024 году «Торпедо» отметит 100-летний юбилей. Мы рады присоединиться к числу партнеров клуба на важном этапе его жизни. Верим, что даже самые требовательные болельщики команды по достоинству оценят запланированные нами совместные акции».

Денис Маслов, президент ФК «Торпедо Москва»:

«Мы рады объявить о подписании соглашения с новым титульным спонсором нашего клуба на 3 года. PARI по праву является одним из лидеров букмекерского рынка в России. В рамках сотрудничества с нашими партнерами мы планируем совместные активации для болельщиков «Торпедо» и мероприятия в рамках «матчдэй».