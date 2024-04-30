Леброн Джеймс о планах на будущее: «Пока что просто хочу попасть домой к семье»

Леброн Джеймс туманно ответил на вопрос о своих планах.

В понедельник « » проиграли «Наггетс» в пятом матче серии первого раунда 106:108 и завершили выступление в сезоне (1-4).

Лидер «озерников» не стал давать прямой ответ на вопрос о своем будущем.

«Пока что просто хочу попасть домой к семье. Один из моих парней пытается определиться с тем, будет ли участвовать в драфте или вернется в университет. Еще один играет в AAU прямо сейчас. Дочь занимается волейболом. Жена делает много хороших вещей. Так что сейчас в приоритете семья.

Через пару месяцев я отправлюсь в Лас-Вегас, там будет тренировочный лагерь. Мне нужно отдохнуть и подготовить организм к игре за сборную», – заявил Джеймс.

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.