Леброн Джеймс о планах на будущее: «Пока что просто хочу попасть домой к семье»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс туманно ответил на вопрос о своих планах.

В понедельник «Лейкерс» проиграли «Наггетс» в пятом матче серии первого раунда 106:108 и завершили выступление в сезоне (1-4).

Лидер «озерников» не стал давать прямой ответ на вопрос о своем будущем.

«Пока что просто хочу попасть домой к семье. Один из моих парней пытается определиться с тем, будет ли участвовать в драфте или вернется в университет. Еще один играет в AAU прямо сейчас. Дочь занимается волейболом. Жена делает много хороших вещей. Так что сейчас в приоритете семья.

Через пару месяцев я отправлюсь в Лас-Вегас, там будет тренировочный лагерь. Мне нужно отдохнуть и подготовить организм к игре за сборную», – заявил Джеймс.

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

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11 комментариев
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Спасибо деду! Классная была серия.
Только сейчас вспомнил, что у него ещё олимпиада... Что за человек
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Леброн, бери сына, Дюранта, он кстати рюкзачок уже собрал и езжайте в Кливленд... Кайфони напоследок там, откуда ты начинал..
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Ответ N-6 AlexanderX
Лучшее решение для Леброна сегодня – уйти в другую команду. Было бы идеально, если бы это был Майами. Нью-Йорк и Филадельфия. Даллас или Окленд — вторые варианты. Здесь ему решать, игра или семья рядом с Океаном и почетным вторым местом.
Даллас, Филадельфия??))) Ты ему ещё Детройт предложи...
+3
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+2
Ответ N-6 AlexanderX
Лучшее решение для Леброна сегодня – уйти в другую команду. Было бы идеально, если бы это был Майами. Нью-Йорк и Филадельфия. Даллас или Окленд — вторые варианты. Здесь ему решать, игра или семья рядом с Океаном и почетным вторым местом.
Не думаю что в этом возрасте он захочет куда-то переезжать из Лос Анджелеса, если сына выберут на драфте, возможно пойдет за ним, если нет, точно никуда ехать не будет
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Ответ hodor 12
Леброн, бери сына, Дюранта, он кстати рюкзачок уже собрал и езжайте в Кливленд... Кайфони напоследок там, откуда ты начинал..
Кеша всю жизнь мечтал в Огайо переехать. Вместе с Рианной и Леброном.
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Ответ hodor 12
Даллас, Филадельфия??))) Ты ему ещё Детройт предложи...
Детройт я оставлю ботоферме. Кое здесь предостаточно. Извини... Я забыл у тебя спросить.
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Ответ N-6 AlexanderX
Лучшее решение для Леброна сегодня – уйти в другую команду. Было бы идеально, если бы это был Майами. Нью-Йорк и Филадельфия. Даллас или Окленд — вторые варианты. Здесь ему решать, игра или семья рядом с Океаном и почетным вторым местом.
Сомневаюсь, что в 40 лет, человек куда-то захочет из Ла переехать, особенно когда на выбор разного рода деревни
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Ответ MrJerikO
Сомневаюсь, что в 40 лет, человек куда-то захочет из Ла переехать, особенно когда на выбор разного рода деревни
Это понятно. Но так заканчивать карьеру и врагу не пожелаешь.
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