Шэннон Шарп: «Бостон» бродит вокруг величия. Пришел момент взять его»

Шэннон Шарп считает, что «Селтикс» должны выиграть титул чемпионов НБА.

«Бостон» бродит вокруг величия. Смотрит на него в витрине. В какой-то момент надо зайти и взять его. Когда это произойдет, наконец?

Не хочу ничего слышать о том, что может стать лицом лиги, он так молод, был в финале, во многих финалах конференций. Пришел момент, когда нужно вломиться внутрь и получить свое.

Никаких оправданий. Они здоровы. Порзингиса нет, но у них более чем достаточно активов. Два участника Матча всех звезд. Великолепный защитник . Отличный защитник . Джейсон Тейтум. Оба лидера атлетичны, могут атаковать с трех дистанций.

Если они не выиграют в этом году, это будет эпический провал», – заявил эксперт ESPN.

« » сыграет с «Индианой» в финале Восточной конференции.