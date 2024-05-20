Шэннон Шарп: «Бостон» бродит вокруг величия. Пришел момент взять его»

Теги Бостон Индиана НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп считает, что «Селтикс» должны выиграть титул чемпионов НБА.

«Бостон» бродит вокруг величия. Смотрит на него в витрине. В какой-то момент надо зайти и взять его. Когда это произойдет, наконец?

Не хочу ничего слышать о том, что Джейсон Тейтум может стать лицом лиги, он так молод, был в финале, во многих финалах конференций. Пришел момент, когда нужно вломиться внутрь и получить свое.

Никаких оправданий. Они здоровы. Порзингиса нет, но у них более чем достаточно активов. Два участника Матча всех звезд. Великолепный защитник Дрю Холидэй. Отличный защитник Деррик Уайт. Джейсон Тейтум. Оба лидера атлетичны, могут атаковать с трех дистанций.

Если они не выиграют в этом году, это будет эпический провал», – заявил эксперт ESPN.

«Бостон» сыграет с «Индианой» в финале Восточной конференции.

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7 комментариев
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В кои-то веки согласен с этой говорящей головой. Если не побеждать сейчас, то когда? Серии с Майами и Кливлендом стали легкой прогулкой, травм практически нет, Порзи должен подъехать к решающим играм, чемпиона убрали. Побеждай не хочу)
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Ответ pele_kan
В кои-то веки согласен с этой говорящей головой. Если не побеждать сейчас, то когда? Серии с Майами и Кливлендом стали легкой прогулкой, травм практически нет, Порзи должен подъехать к решающим играм, чемпиона убрали. Побеждай не хочу)
Войти в историю или попасть? Вот в чем вопрос.
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Бостон традиционно переоценён. Никого из западного финала Бостону в большом финале не победить, если они, конечно, туда попадут.
Лайт-режим первых двух стадий плей-офф ничего хорошего не несёт, на самом деле. Преимущество в тонусе у Запада. По сути, у Селтикс ещё ни один матч в клатч не ушёл, тогда как Даллас и Миннесота уже показали, как они могут выгрызать победы в концовках от ножа и разворачивать серии.
Тейтум и Браун это отличные игроки, но это не те люди, на которых ты можешь с уверенностью положиться в мани-тайм. Плюс нет особо позитивных новостей о камбэке Порзингиса
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Одно чемпионство не сделает бостон великим
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Призрак чемпионства бродит вокруг Массачу́сетса.
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Ответ RayAllen20
Тэтум - чокер. поэтому Если и выиграют Чемпионство, то только без боя 4-1,2 и по легкой сетке. Сердце в лице Маркуса Смарта, предатель и вредитель Стивенс продал. Такие не побеждают.
Интересный никнейм для комментария о предательстве
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