Шэннон Шарп: «Бостон» бродит вокруг величия. Пришел момент взять его»
Шэннон Шарп считает, что «Селтикс» должны выиграть титул чемпионов НБА.
«Бостон» бродит вокруг величия. Смотрит на него в витрине. В какой-то момент надо зайти и взять его. Когда это произойдет, наконец?
Не хочу ничего слышать о том, что Джейсон Тейтум может стать лицом лиги, он так молод, был в финале, во многих финалах конференций. Пришел момент, когда нужно вломиться внутрь и получить свое.
Никаких оправданий. Они здоровы. Порзингиса нет, но у них более чем достаточно активов. Два участника Матча всех звезд. Великолепный защитник Дрю Холидэй. Отличный защитник Деррик Уайт. Джейсон Тейтум. Оба лидера атлетичны, могут атаковать с трех дистанций.
Если они не выиграют в этом году, это будет эпический провал», – заявил эксперт ESPN.
«Бостон» сыграет с «Индианой» в финале Восточной конференции.
Лайт-режим первых двух стадий плей-офф ничего хорошего не несёт, на самом деле. Преимущество в тонусе у Запада. По сути, у Селтикс ещё ни один матч в клатч не ушёл, тогда как Даллас и Миннесота уже показали, как они могут выгрызать победы в концовках от ножа и разворачивать серии.
Тейтум и Браун это отличные игроки, но это не те люди, на которых ты можешь с уверенностью положиться в мани-тайм. Плюс нет особо позитивных новостей о камбэке Порзингиса