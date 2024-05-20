Дрэймонд Грин: «Миннесота» показывает превосходство командных усилий. На данный момент предпочитаю их «Далласу»
Дрэймон Грин порассуждал о финале Западной конференции.
«Что прекрасно в «Миннесоте», они показывают превосходство командных усилий. Руди Гобер выдал отличный баскетбол, но после того, как его затравили в предыдущих матчах. Таунс взял игру на себя вместо Эдвардса. Джейден Макдэниэлс отличился. Наз Рид показал выдающуюся игру. В этом превосходство команды. Они идут вперед шаг за шагом. Снимаю шляпу.
Будет любопытно посмотреть на их противостояние с «Далласом». Две молодые звезды – Энтони Эдвардс и Лука Дончич. Еще не анализировал это глубоко. Нужно будет посмотреть на их игры в регулярном сезоне. Но на данный момент я предпочитаю «Миннесоту», – заявил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.
Уже после 2:3 на анализировал на 2-4 в пользу Денвера и советовал Финчу убрать Гобера в запас.
А сейчас тут решил спеть, про то, что Гобера травили.
Клоун, что на площадке, что за ее пределами.
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То есть все те, кто поливает Леброна, Йокича, Дончича и прочих, на самом деле мотивируют их и делает это из добрых побуждений.
Спасибо, вам, добросердечные хейтеры!!!