Дрэймонд Грин: «Миннесота» показывает превосходство командных усилий. На данный момент предпочитаю их «Далласу»

Дрэймон Грин порассуждал о финале Западной конференции.

«Что прекрасно в «Миннесоте», они показывают превосходство командных усилий. выдал отличный баскетбол, но после того, как его затравили в предыдущих матчах. Таунс взял игру на себя вместо Эдвардса. отличился. показал выдающуюся игру. В этом превосходство команды. Они идут вперед шаг за шагом. Снимаю шляпу.

Будет любопытно посмотреть на их противостояние с «Далласом». Две молодые звезды – Энтони Эдвардс и . Еще не анализировал это глубоко. Нужно будет посмотреть на их игры в регулярном сезоне. Но на данный момент я предпочитаю «Миннесоту», – заявил форвард « » в своем подкасте.