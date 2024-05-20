Дрэймонд Грин: «Миннесота» показывает превосходство командных усилий. На данный момент предпочитаю их «Далласу»

Теги Даллас Денвер Голден Стэйт Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Наз Рид Энтони Эдвардс Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Дрэймон Грин порассуждал о финале Западной конференции.

«Что прекрасно в «Миннесоте», они показывают превосходство командных усилий. Руди Гобер выдал отличный баскетбол, но после того, как его затравили в предыдущих матчах. Таунс взял игру на себя вместо Эдвардса. Джейден Макдэниэлс отличился. Наз Рид показал выдающуюся игру. В этом превосходство команды. Они идут вперед шаг за шагом. Снимаю шляпу.

Будет любопытно посмотреть на их противостояние с «Далласом». Две молодые звезды – Энтони Эдвардс и Лука Дончич. Еще не анализировал это глубоко. Нужно будет посмотреть на их игры в регулярном сезоне. Но на данный момент я предпочитаю «Миннесоту», – заявил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.

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7 комментариев
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Можешь глубоко не анализировать.
Уже после 2:3 на анализировал на 2-4 в пользу Денвера и советовал Финчу убрать Гобера в запас.
А сейчас тут решил спеть, про то, что Гобера травили.

Клоун, что на площадке, что за ее пределами.
+9
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+9
Ответ dikij jonny
"Руди Гобер выдал отличный баскетбол, но после того как его затравили в предыдущих матчах." ______________ То есть все те, кто поливает Леброна, Йокича, Дончича и прочих, на самом деле мотивируют их и делает это из добрых побуждений. Спасибо, вам, добросердечные хейтеры!!!
Так Грин его сам и травил
+4
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+4
"Руди Гобер выдал отличный баскетбол, но после того как его затравили в предыдущих матчах."
______________
То есть все те, кто поливает Леброна, Йокича, Дончича и прочих, на самом деле мотивируют их и делает это из добрых побуждений.
Спасибо, вам, добросердечные хейтеры!!!
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Первый же ныл, что Гобер ни о чем. Мамкин аналитик
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Ну да, никто морды партнёрам не бьёт, вот и командный баскетбол получается.
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Ответ Антон Прокопчук
Ещё ни разу никто не предпочел Даллас в этом плей-офф, а результат, как говорится, на табло) надеюсь и в этой серии будет также
По-моему в серии с ЛАК, Мавс у всех были фавориты
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