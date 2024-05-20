«Баскония» склоняется к продлению контракта с главным тренером Душко Ивановичем
«Баскония» определяется с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.
В качестве претендентов рассматривались Яка Лакович и Пабло Приджиони.
Лакович останется тренировать «Гран-Канарию». Приджиони предпочитает работу ассистента в «Миннесоте».
Нынешний тренер команды Душко Иванович в данный момент имеет наиболее высокие шансы сохранить позицию в клубе.
«Баскония» завершила выступление в Евролиге, уступив «Реалу» в 1/4 плей-офф со счетом 0-3.
Клуб не смог выйти в плей-офф чемпионата Испании, закончив регулярный сезон на 9-м месте с результатом 18-16.