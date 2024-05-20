«Баскония» склоняется к продлению контракта с главным тренером Душко Ивановичем

«Баскония» определяется с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.

В качестве претендентов рассматривались и .

Лакович останется тренировать «Гран-Канарию». Приджиони предпочитает работу ассистента в «Миннесоте».

Нынешний тренер команды в данный момент имеет наиболее высокие шансы сохранить позицию в клубе.

« » завершила выступление в , уступив «Реалу» в 1/4 плей-офф со счетом 0-3.

Клуб не смог выйти в плей-офф чемпионата Испании, закончив регулярный сезон на 9-м месте с результатом 18-16.