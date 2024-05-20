Кендрик Перкинс: «Джею Джею Редику нужно избавиться от снобизма»

Теги Кендрик Перкинс Даллас Индиана Лейкерс Джей Джей Редик Сан-Антонио НБА университет Дьюк Баскетбол

Кендрик Перкинс хотел бы увидеть Джея Джея Редика главным тренером «Лейкерс».

«Редик знает баскетбол. Владеет теорией. Но ему нужно будет избавиться от снобизма из Дьюка. Когда заходишь в раздевалку, одно дело – высокий баскетбольный интеллект, другое – завладеть вниманием игроков. Во многих командах произошла смена культур. Это видно на примерах Грегга Поповича и Рика Карлайла. Им пришлось приспосабливаться. Мы говорим о чемпионских раздевалках.

Сегодня ребята в командах совершенно другие, чем в девяностых и нулевых. Им нужны понимание и уважение», – заключил Перкинс.

Бывший игрок, аналитик ESPN Джей Джей Редик является одним из лидирующих претендентов на должность главного тренера «Лейкерс».

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2 комментария
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«Сегодня ребята в командах совершенно другие, чем в девяностых и нулевых. Им нужны понимание и уважение»
А раньше им это не нужно было, и соответственно возникает вопрос что им нужно было в то время?
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Ответ The_Enot
«Сегодня ребята в командах совершенно другие, чем в девяностых и нулевых. Им нужны понимание и уважение» А раньше им это не нужно было, и соответственно возникает вопрос что им нужно было в то время?
Советы Кендрика перкинса, разумеется
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