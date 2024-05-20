Кендрик Перкинс: «Джею Джею Редику нужно избавиться от снобизма»
Кендрик Перкинс хотел бы увидеть Джея Джея Редика главным тренером «Лейкерс».
«Редик знает баскетбол. Владеет теорией. Но ему нужно будет избавиться от снобизма из Дьюка. Когда заходишь в раздевалку, одно дело – высокий баскетбольный интеллект, другое – завладеть вниманием игроков. Во многих командах произошла смена культур. Это видно на примерах Грегга Поповича и Рика Карлайла. Им пришлось приспосабливаться. Мы говорим о чемпионских раздевалках.
Сегодня ребята в командах совершенно другие, чем в девяностых и нулевых. Им нужны понимание и уважение», – заключил Перкинс.
Бывший игрок, аналитик ESPN Джей Джей Редик является одним из лидирующих претендентов на должность главного тренера «Лейкерс».
А раньше им это не нужно было, и соответственно возникает вопрос что им нужно было в то время?