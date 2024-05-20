Дэн Гилберт не станет обменивать Донована Митчелла в «Лейкерс»

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«Лейкерс» называются одними из претендентов на Донована Митчелла.

Будущее защитника «Кливленда» является предметом обширных обсуждений и интереса различных клубов. Одним из претендентов на получение Митчелла считается клуб из Лос-Анджелеса.

По информации источника, владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт ни за что не обменяет Митчелла в «Лейкерс».

В числе других претендентов называются «Майами», «Бруклин», «Новый Орлеан», «Хьюстон» и «Мемфис».

 

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1 комментарий
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хоть кто то не хочет бусы и зеркальца)
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