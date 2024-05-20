Дэн Гилберт не станет обменивать Донована Митчелла в «Лейкерс»

«Лейкерс» называются одними из претендентов на Донована Митчелла.

Будущее защитника « » является предметом обширных обсуждений и интереса различных клубов. Одним из претендентов на получение Митчелла считается клуб из Лос-Анджелеса.

По информации источника, владелец «Кавальерс» ни за что не обменяет Митчелла в « ».

В числе других претендентов называются « », « », «Новый Орлеан», «Хьюстон» и «Мемфис».