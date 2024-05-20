Бобби Портис: «Рад, что «Пэйсерс» вышли в финал конференции, потому что они более здоровы»

Теги Бостон Индиана Милуоки Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Бобби Портис Баскетбол

Бобби Портис прокомментировал исход противостояния «Нью-Йорка» и «Индианы».

«Рад, что «Пэйсерс» вышли в финал конференции. Оставляя в стороне мою позицию в качестве игрока и нашу встречу с «Индианой» в первом раунде. Как любитель баскетбола, я предпочту, чтобы они сыграли с «Бостоном», потому что они куда более здоровы. У «Нью-Йорка» травмированы Рэндл, Ануноби, Робинсон, Брансон, Харт. Не хотел бы, чтобы эти «Никс» встретились с «Селтикс».

«Индиана» смогла сохранить своих игроков. Этот этап сезона определяют те, кто остались здоровыми и готовы к игре, так что я рад победе «Пэйсерс», – заявил форвард «Милуоки» Бобби Портис.

 «Индиана» победила «Бакс» в первом раунде плей-офф (4-2) и «Никс» во втором (4-3). В финале Восточной конференции «Пэйсерс» встретятся с «Селтикс».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий