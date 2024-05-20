Бобби Портис: «Рад, что «Пэйсерс» вышли в финал конференции, потому что они более здоровы»

Бобби Портис прокомментировал исход противостояния «Нью-Йорка» и «Индианы».

«Рад, что «Пэйсерс» вышли в финал конференции. Оставляя в стороне мою позицию в качестве игрока и нашу встречу с «Индианой» в первом раунде. Как любитель баскетбола, я предпочту, чтобы они сыграли с « », потому что они куда более здоровы. У « » травмированы Рэндл, Ануноби, Робинсон, Брансон, Харт. Не хотел бы, чтобы эти «Никс» встретились с «Селтикс».

« » смогла сохранить своих игроков. Этот этап сезона определяют те, кто остались здоровыми и готовы к игре, так что я рад победе «Пэйсерс», – заявил форвард « » .

«Индиана» победила «Бакс» в первом раунде плей-офф (4-2) и «Никс» во втором (4-3). В финале Восточной конференции «Пэйсерс» встретятся с «Селтикс».