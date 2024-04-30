«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах и сыграет с «Миннесотой» во 2-м раунде

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах.

В понедельник «Наггетс» одолели «Лейкерс» в пятой встрече серии первого раунда со счетом 108:106, 4-1.

В полуфинале Западной конференции посеянный под 2-м номером «Денвер» сойдется с 3-й командой Запада «Миннесотой», которая в первом раунде справилась с «Финиксом» в четырех матчах.

Исход пятой встречи решился в последних владениях. Как и в матче номер два, автором решающего попадания стал Джамал Мюррэй.

«Денвер» завершает сезон для «Лейкерс» и Леброна Джеймса второй год подряд. В плей-офф-2023 «Наггетс» прошли калифорнийцев в финале Западной конференции (4-0), после чего завоевали чемпионский трофей.

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37 комментариев
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Для Денвера этот чемпионат может стать самым тяжелым испытанием: сначала ЛАЛ (кто бы что ни говорил, но ЛАЛ попили кровушки у Наггетс), теперь Миннесота, которая выглядит как криптонит для Йокича, а потом ЛАК/ДАЛ/ОКЛ, ну и если все это будет пройдено, то восточный босс из Бостона.

Если Денвер выиграет чемпионство, то это будет один из самых тяжелых путей - все соперники просто монстры, все с разной совершенно моделью игры. Удачи Денверу, прям жду очень их серию с Мини: кажется, это будет очень упорно.

А ЛАЛ спасибо. Не получилось, посмотрим что будет в межсезонье. Свипа не было - это важно и для команды и болел.
+35
-7
+28
Ответ zippa
Комментарий скрыт
Как это ЛАЛ «избежали Play-In», если они благодаря ему и вышли в плей-офф ?)
+24
-3
+21
Ответ СВБД
Комментарий скрыт
Судьи тащили лэйкерс как могли , без судей там отрыв по очкам каждый матч бы составлял +20 в пользу Денвера
+25
-13
+12
Ответ Рассол Уэстбрик
Надеюсь Хэма оставят.
Настолько не любишь Лалку??
+10
-1
+9
Ответ СВБД
Комментарий скрыт
очередной свип, хоть на этот раз и джентельменский, и опять старые песни... да да ЛАЛ почти затащили серию 😂
+9
-2
+7
Интересная серия получилась
+5
0
+5
Как же приятно видеть , что даже судьи не смогли затащить лолкерс против Денвера. Добро победила зло и родителей лэйкерс (судей) . Это прекрасно 😎
+25
-20
+5
Ответ AnSw33r
Как же приятно видеть , что даже судьи не смогли затащить лолкерс против Денвера. Добро победила зло и родителей лэйкерс (судей) . Это прекрасно 😎
Как неприятно видеть комментарий с элементарными ошибками.
Но, видимо, на большее, чем на коверкание названия команды ты не способен.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Картюков
Комментарий скрыт
Уже вижу, как Гобер опять при виде нормального большого в штаны наложит и нигде не будет успевать, МакДи сколько угодно может съедать Мюррея, в конце он всё равно будет лучшим игроком в двух командах, Эдвардса на трёхе КейСиПи закроет, а в краске Гордон. Ну а Портера мы забыли. Как и то, что Йокичу всё равно против кого играть, ибо ему даже Дэвис и Вебма в краске не помеха, Гобера он не почувствует, это факт. Когда Гобер будет выходить на Дроп, это будут похороны Волков. А ещё Йокич может аннигилировать Гобера на трёхе. А я даже не болельщик Дэнвера, я за Оклу. На комментарий можно не отвечать, вернись к ниму после серии. Мне кажется, будет 4 - 2 в пользу Денвера
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Картюков
Комментарий скрыт
че в прошлом году было?
+4
-1
+3
Ответ pulyalke
Комментарий скрыт
не вижу шансов у Денвера против ЛАЛ в 9 матчевой серии 😂
+5
-2
+3
Сейчас это потолок Лейкерс, дойти до Денвера и проиграть в упорной борьбе
+3
-1
+2
Леброн: что, уже?
Йокич: да
+3
-2
+1
Остается только поздравить Денвер. Лейкерс цеплялись, как могли, но глубины и качества состава немного не хватило. Не хватило в защитке от Мюррея. Не хватило в атаке трехочковых снайперов. На одних прорывах в краску и сборе фолов далеко не уедешь (это и Эмбиид знает). Теперь нужно определиться с будущим ДромБрома и постараться летом закрыть проблемные позиции.
+5
-4
+1
Ответ СВБД
Комментарий скрыт
Думаю нужно ждать драфт и что там с его сыном будет. Расклады могут измениться в один день.
+1
-1
0
Останется ли Леброн в этом Лейкерс?
Уже очевидно что состав далеко не чемпионский.

Кстати наблюдение, достаточно интересно отработали операторы после финального свистка. Абсолютно и полностью был проигнорирован Джеймс. Вспомните ретроспективный момент с вылетом от Бостона, его показательным моментом снятия футболки, и последующим переходом в Майами.
Сегодня такого не будет, для лиги Леброн в Лейкерс - это бабки.
+2
-2
0
Ответ Илья Петров
не вижу шансов у Денвера против ЛАЛ в 9 матчевой серии 😂
Комментарий удален модератором
Ответ pulyalke
Комментарий удален модератором
да нет, просто не вижу за счет чего Денвер мог бы закрыть 9 матчевую серию ))
+1
-1
0
Надеюсь Хэма оставят.
+8
-8
0
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