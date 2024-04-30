«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах и сыграет с «Миннесотой» во 2-м раунде
«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах.
В понедельник «Наггетс» одолели «Лейкерс» в пятой встрече серии первого раунда со счетом 108:106, 4-1.
В полуфинале Западной конференции посеянный под 2-м номером «Денвер» сойдется с 3-й командой Запада «Миннесотой», которая в первом раунде справилась с «Финиксом» в четырех матчах.
Исход пятой встречи решился в последних владениях. Как и в матче номер два, автором решающего попадания стал Джамал Мюррэй.
«Денвер» завершает сезон для «Лейкерс» и Леброна Джеймса второй год подряд. В плей-офф-2023 «Наггетс» прошли калифорнийцев в финале Западной конференции (4-0), после чего завоевали чемпионский трофей.
Если Денвер выиграет чемпионство, то это будет один из самых тяжелых путей - все соперники просто монстры, все с разной совершенно моделью игры. Удачи Денверу, прям жду очень их серию с Мини: кажется, это будет очень упорно.
А ЛАЛ спасибо. Не получилось, посмотрим что будет в межсезонье. Свипа не было - это важно и для команды и болел.
Но, видимо, на большее, чем на коверкание названия команды ты не способен.
Йокич: да
Уже очевидно что состав далеко не чемпионский.
Кстати наблюдение, достаточно интересно отработали операторы после финального свистка. Абсолютно и полностью был проигнорирован Джеймс. Вспомните ретроспективный момент с вылетом от Бостона, его показательным моментом снятия футболки, и последующим переходом в Майами.
Сегодня такого не будет, для лиги Леброн в Лейкерс - это бабки.