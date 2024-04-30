«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах и сыграет с «Миннесотой» во 2-м раунде

«Денвер» прошел «Лейкерс» в пяти матчах.

В понедельник «Наггетс» одолели « » в пятой встрече серии первого раунда со счетом 108:106, 4-1.

В полуфинале Западной конференции посеянный под 2-м номером « » сойдется с 3-й командой Запада «Миннесотой», которая в первом раунде справилась с «Финиксом» в четырех матчах.

Исход пятой встречи решился в последних владениях. Как и в матче номер два, автором решающего попадания стал Джамал Мюррэй.

«Денвер» завершает сезон для «Лейкерс» и Леброна Джеймса второй год подряд. В плей-офф-2023 «Наггетс» прошли калифорнийцев в финале Западной конференции (4-0), после чего завоевали чемпионский трофей.