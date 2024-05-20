Джеймс Наннэлли ответил на обвинения в нападении на Стефана Лазаревича: «Видео прямо показывает, что я защищался от агрессора»

Теги травмы происшествия Партизан Црвена Звезда Джеймс Наннэлли Стефан Лазаревич Баскетбол

Джеймс Наннэлли прокомментировал инцидент со Стефаном Лазаревичем.

«Я тот, кто я есть. Не тот, кем вы хотите меня выставить. Не тот, кем вы хотите, чтобы я был. Я это я.

Фабрикации и манипулирование бесполезны, потому что видео прямо показывает, что я вынужден был защищаться от агрессора. После попытки снизить накал ситуации я был прижат к стене, одна рука была на моей шее, второй кулак летел в мою сторону. Я был вынужден расцепить нас. Не испытываю враждебных чувств в его сторону, надеюсь, что он здоров.

Не принимаю слов о том, что я неполноценен и лжив. Я не идеален, но учусь на ошибках и принимаю ответственность за свои поступки. Никогда не был расистом, для тех людей, которые обвиняют меня в этом и одновременно зовут черной обезьяной и посылают бананы (хороши в смузи, но не лучшие).

Все эти поступки, оскорбления не изменят моего мнения об отличных сербах, с которыми познакомился за время в команде», – заключил форвард «Партизана».

«Црвена Звезда» обвинила Наннэлли в нападении на Стефана Лазаревича перед третьим матчем финала Адриатической лиги.

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