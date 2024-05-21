Гилберт Аренас: «Джейлена Брансона не будут считать суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат»
Гилберт Аренас считает, что Джейлену Брансону непросто будет стать суперзвездой.
«Они никогда не будут считать Джейлена Брансона суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат. Кайри Ирвингу понадобилась победа в чемпионате, чтобы его признали за суперзвезду», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.
Аренас также отметил, что Брансону не хватает харизмы, чтобы получить статус суперзвезды.
«Для этого также требуются определенные личные качества. Скажем, как у Энтони Эдвардса. Харизма, собственный стиль», – добавил он.
В плей-офф-2024 лидер «Никс» набирал 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру.
А значит Шак его так усердно троллил, потому что чувствовал угрозу своему наследию🤔