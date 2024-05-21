Гилберт Аренас: «Джейлена Брансона не будут считать суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат»

Гилберт Аренас считает, что Джейлену Брансону непросто будет стать суперзвездой.

«Они никогда не будут считать суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат. понадобилась победа в чемпионате, чтобы его признали за суперзвезду», – заявил бывший игрок в своем подкасте.

также отметил, что Брансону не хватает харизмы, чтобы получить статус суперзвезды.

«Для этого также требуются определенные личные качества. Скажем, как у Энтони Эдвардса. Харизма, собственный стиль», – добавил он.

В плей-офф-2024 лидер «Никс» набирал 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру.