Гилберт Аренас: «Джейлена Брансона не будут считать суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат»

Теги Нью-Йорк НБА Гилберт Аренас Кайри Ирвинг Джейлен Брансон Баскетбол

Гилберт Аренас считает, что Джейлену Брансону непросто будет стать суперзвездой.

«Они никогда не будут считать Джейлена Брансона суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат. Кайри Ирвингу понадобилась победа в чемпионате, чтобы его признали за суперзвезду», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.

Аренас также отметил, что Брансону не хватает харизмы, чтобы получить статус суперзвезды.

«Для этого также требуются определенные личные качества. Скажем, как у Энтони Эдвардса. Харизма, собственный стиль», – добавил он.

В плей-офф-2024 лидер «Никс» набирал 32,4 очка, 3,3 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру.

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17 комментариев
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вот прям спросить хочется - Кармело был суперзвездой? а Мэлоун?
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Ку-ку, он уже суперзвезда и всеми признается
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А себя как игрока Аренас считает суперзвездой?
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Тяжело сказать, если честно. С одной стороны, если считать Брансана суперзвездой, то и Митчелл суперзвезда, получается, что сомнительно. С другой стороны кто вообще ждал такого от Джейлена изначально?
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А Эмбиид тогда почему считается суперзвезой?
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Сколько уже можно это клише юзать?
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Ответ Роман Ивашин
А себя как игрока Аренас считает суперзвездой?
У него есть харизма, куртая кличка "Агент Зиро" - значит звезда. Брансону тоже нужна кликуха.
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Ответ Роман Ивашин
А себя как игрока Аренас считает суперзвездой?
Он суперзвезда говняных фильмов о гангстерах😆
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Ответ Вадим flanec
Я бы ещё спросил про Лилларда.
Расти суперзвезда
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Ответ Misha_Sapunov
вот прям спросить хочется - Кармело был суперзвездой? а Мэлоун?
Я бы ещё спросил про Лилларда.
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Да что уж там мелочиться, Баркли не суперзвезда, судя по критериям Аренаса. ЛОЛ.
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Брансон застрял между ролевиком и звездой....до суперзвезды ему не добратся
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Аренас уже просто накидывает на вентилятор
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Если критерии суперзвездности - это чемпионство и харизма, то получается, что Джавал МакГи был суперзвездой🤯
А значит Шак его так усердно троллил, потому что чувствовал угрозу своему наследию🤔
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Чуваки, Винс Картер, Трэйси Магрейди, Нэш, Кармело Энтони оказывается не были суперзвёздами. они не выигрывали чемпионат.
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Сказал стареющий чувак, который выиграл чуть менее чем ничего
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Лично мне импонирует Брансон, как раз таки есть у него свой стиль, не похожий на других позеров и болтунов
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