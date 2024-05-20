«Оклахома» может обменять защитника Джоша Гидди

Джош Гидди может быть использован в обмене этим летом.

21-летний защитник «Оклахомы» не смог проявить себя на должном уровне в розыгрыше плей-офф. вышел в стартовом составе в 8 из 10 игр и набирал 8,7 очка, 3,6 подбора и 2,1 передачи в среднем, реализуя 45,3% бросков с игры, 35,3% трехочковых и 87,5% штрафных.

«Оклахома» скорее всего попробует обменять Гидди в пакете с несколькими из их 13 драфт-пиков первого раунда, чтобы получить баскетболиста основной ротации, оказывающего большее влияние на игру», – сообщил инсайдер Эван Сайдери.