«Оклахома» может обменять защитника Джоша Гидди

Теги возможные переходы НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди может быть использован в обмене этим летом.

21-летний защитник «Оклахомы» не смог проявить себя на должном уровне в розыгрыше плей-офф. Гидди вышел в стартовом составе в 8 из 10 игр и набирал 8,7 очка, 3,6 подбора и 2,1 передачи в среднем, реализуя 45,3% бросков с игры, 35,3% трехочковых и 87,5% штрафных.

«Оклахома» скорее всего попробует обменять Гидди в пакете с несколькими из их 13 драфт-пиков первого раунда, чтобы получить баскетболиста основной ротации, оказывающего большее влияние на игру», – сообщил инсайдер Эван Сайдери.

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12 комментариев
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Ответ serrrgik77
Как болельщик Хит, предлагаю Батлера)
Там несколько пиков отдают, а не все 13)
+11
-2
+9
Ответ lexakarabut
Его для болельщиц держат
Я бы сказал, для юных зрительниц
+8
-1
+7
Ответ Первый глор Кливленда
Вообще непонятно, зачем гидди на площадке. Ни броска, ни защиты, бесполезный персонаж.
Его для болельщиц держат
+5
-1
+4
аминь)
+1
0
+1
Не может быть
+1
-1
0
Капитан очевидность снова в деле
0
0
0
Вполне могут какого нибудь Капеллу приобрести.
0
0
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Напрашивается
0
0
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Ответ lexakarabut
Его для болельщиц держат
Несовершеннолетних)
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0
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