Паскаль Доннадье ушел в отставку после 37 лет на посту главного тренера «Нантера»

Теги чемпионат Франции Нантер Паскаль Доннадье Бурк Баскетбол

«Нантер» уступил «Бурку» в 1/4 плей-офф французского чемпионата (74:90, 1-2).

Гостевой матч стал последним в карьере главного тренера клуба Паскаля Доннадье. Специалист провел 37 лет в этой должности.

Болельщики «Бурка» проводили Доннадье овациями.

«Нантер» Доннадье становился чемпионом Франции в 2013 году и завоевывал Кубок Франции и Суперкубок Франции в 2014 и 2017 годах. 

В 2015 году  команда выиграла Еврочеллендж, в 2017 – Кубок ФИБА-Европа.

 

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