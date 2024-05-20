Паскаль Доннадье ушел в отставку после 37 лет на посту главного тренера «Нантера»

«Нантер» уступил «Бурку» в 1/4 плей-офф французского чемпионата (74:90, 1-2).

Гостевой матч стал последним в карьере главного тренера клуба Паскаля Доннадье. Специалист провел 37 лет в этой должности.

Болельщики « » проводили Доннадье овациями.

« » Доннадье становился чемпионом Франции в 2013 году и завоевывал Кубок Франции и Суперкубок Франции в 2014 и 2017 годах.

В 2015 году команда выиграла Еврочеллендж, в 2017 – Кубок ФИБА-Европа.