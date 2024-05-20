Кендрик Перкинс: «Миннесота» показывает одно из величайших выступлений в истории плей-офф»

Кендрик Перкинс считает путь «Тимбервулвз» историческим.

« » показывает одно из величайших выступлений в истории плей-офф. Сначала они всухую выбили , и . Теперь действующие чемпионы. Мы говорим о , трехкратном MVP, лучшем баскетболисте лиги. У них преимущество своей площадки. «Тимбервулвз» побеждают в трех матчах в гостях и проводят одну из величайших седьмых игр. Теперь они встретятся с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. И я верю, что они их пройдут. А дальше их будет ждать «Бостон» и Джейсон Тейтум.

Если они возьмут титул, это будет не только одно из лучших командных выступлений в истории, но и одно из лучших индивидуальных для Энтони Эдвардса», – заявил эксперт ESPN.