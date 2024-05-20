Кендрик Перкинс: «Миннесота» показывает одно из величайших выступлений в истории плей-офф»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас Денвер Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Кайри Ирвинг Брэдли Бил Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Энтони Эдвардс Баскетбол

Кендрик Перкинс считает путь «Тимбервулвз» историческим.

«Миннесота» показывает одно из величайших выступлений в истории плей-офф. Сначала они всухую выбили Кевина Дюрэнта, Девина Букера и Брэдли Била. Теперь действующие чемпионы. Мы говорим о Йокиче, трехкратном MVP, лучшем баскетболисте лиги. У них преимущество своей площадки. «Тимбервулвз» побеждают в трех матчах в гостях и проводят одну из величайших седьмых игр. Теперь они встретятся с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. И я верю, что они их пройдут. А дальше их будет ждать «Бостон» и Джейсон Тейтум.

Если они возьмут титул, это будет не только одно из лучших командных выступлений в истории, но и одно из лучших индивидуальных для Энтони Эдвардса», – заявил эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Ну началоось... Сглазить хотят, не иначе...
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В финале конференции волки лягут как собаки
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Да что лукавивить, легендарный проход волков в сетке плов
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У нового Майкла Джордана бородатый Пиппен.
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Только недавно разочаровался в этих экспертах на каналах: не приводят никаких ни статистических аргументов, никаких показателей, никаких интересных мыслей о роли игроков и тренеров в победах и поражениях, только и говорят «я верю», «я уверен», «я знаю точно».
Видимо, нас, как конечных пользователей производимого ими продукта, все устраивает, что вещают эти говорящие головы. Как то взгрустнулось от осознания(
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Ответ Nikita Dorodenko
В финале конференции волки лягут как собаки
как хаски?
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Ответ Nikita Dorodenko
В финале конференции волки лягут как собаки
как поет Мельница, "на зверя каждого найдется свой однажды волкодав"
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