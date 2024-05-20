«Баскетбол – часть нашей культуры. Звали в медиафутбол, но я отказался». Рэпер Cherocky о чемпионстве в Media Basket

Теги медийный футбол Лига Ставок Media Basket Медиабаскетбол Cherocky Sayonara Boys (баскетбол) Медиафутбол

Cherocky высказался о победе Sayonara Boys в 3-м сезоне Лига Ставок Media Basket.

Sayonara Boys участвуют в медиабаскетболе уже третий сезон. Почему он так интересен вам?

– Мы были на уровне зарождения лиги, организаторы – наши друзья. Я играю в баскетбол, это часть нашей культуры, мы занимаемся музыкой, это близко идет. Меня звали в медиафутбол, но я отказался.

– Элджею тоже очень интересна эта история, ходит на все матчи...

– Да! Его поддержка очень важна каждому из нас. Возможно, мы увидим его на паркете.

– А он участвует в тренировочном процессе?

– Пока нужно подтянуть [навыки], чтобы выходить сюда. С каждым сезоном уровень растет, много ребят подтянули сильных, против которых задыхаешься.

– Уровень растет. А бюджеты?

– Думаю, что после нашего чемпионства бюджеты будут расти. Пока нет спонсоров, своими силами все делаем.

– У вас нет никаких спонсоров?

– Нет. Все на желании. Ребята у нас играют за эмблему. В межсезонье многие команды хотели перекупить наших основных игроков, но деньги не главное, – заявил Cherocky в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Sayonara Boys стали чемпионами третьего сезона Лига Ставок Media Basket, обыграв в финале Players Club (28:27).

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