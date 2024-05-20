Джо Маззулла об Аароне Несмите: «Хороший игрок, хороший человек»

Аарон Несмит сыграет против бывшей команды в финале конференции.

24-летний форвард «Индианы» был выбран « » 14-м на драфте-2020. Несмит провел два года в «Селтикс» и был обменян в «Пэйсерс» в сделке по .

В этом розыгрыше плей-офф форвард выходил в стартовом составе во всех 13 матчах, набирая 10,5 очка, 5,9 подбора и 2,3 передачи в среднем.

«Хороший игрок, хороший человек», – вспомнил главный тренер «Бостона» на пресс-конференции.

«Горжусь Аароном. Его развитием. Похоже, он нашел себя. Мы проводили достаточно много времени тренируясь вместе. Так что я рад, что он в порядке», – рассказал .