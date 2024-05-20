Том Тибодо о продолжении карьеры: «Хочу остаться в «Никс»

Том Тибодо хочет продлить сотрудничество с «Нью-Йорком».

«Мой агент занимается этим. Мне очень хорошо в «Никс». Хочу здесь остаться», – заявил главный тренер «Нью-Йорка».

У Тибодо остался последний год по текущему контракту. По сообщениям источников, «Никс» нацелены на продление специалиста. Сумма по новому контракту может составить порядка 10 миллионов долларов за сезон.

« » уступил в седьмой игре полуфинала Восточной конференции «Индиане» (3-4).