Том Тибодо о продолжении карьеры: «Хочу остаться в «Никс»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Том Тибодо хочет продлить сотрудничество с «Нью-Йорком».

«Мой агент занимается этим. Мне очень хорошо в «Никс». Хочу здесь остаться», – заявил главный тренер «Нью-Йорка».

У Тибодо остался последний год по текущему контракту. По сообщениям источников, «Никс» нацелены на продление специалиста. Сумма по новому контракту может составить порядка 10 миллионов долларов за сезон.

«Нью-Йорк» уступил в седьмой игре полуфинала Восточной конференции «Индиане» (3-4).

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2 комментария
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С таким составом дойти до седьмой игры второго раунда - результат. Минус, что к нему звёзд тяжело приглашать. Так что для Никс при нём, возможно это потолок.
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