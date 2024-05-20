Пол Пирс рассказал о своей травме: «Размозжил пальцы, кость вылезла. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе»

Теги травмы Пол Пирс НБА Баскетбол

Пол Пирс травмировался на тренировке.

«Я зажигал в тренажерке. Стоял в планке с двадцатикилограммовым блином. Никто этого не может, кроме настоящих горилл. Блин съехал, упал на руку.

Пальцы размозжило, вылезла кость. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе.

Без наркоза, дали мне немного веселящего газа», – пошутил Пирс в эфире Undisputed.

9 комментариев
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Потом купил майку Брансона. Потоптал её на видео и выложил в интернет. Вечером поеду играть в покер в компании стриптизёрш. Завтра утром в прямом эфире ESPN хочу к кому-нибудь обратиться "Нига". Вечером вспомню, каким крутым я был 20 лет назад и какой урод был Аллен, когда перешёл в Майами.
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так а с головой-то что?
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Ответ ID89
так а с головой-то что?
Мозг не был обнаружен
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+5
Даже Пол Пирс не может позволить себе Скорую Помощь в САСШ. Так и запишем.
+3
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+3
Разделял на скорую руку куски замороженного мяса на весу свежезаточенным острейшим поварским ножом. Тот соскользнул и проткнул ладонь насквозь, разрез 5-6 см шириной. Залил всю кухню и ванную кровью, но кое-как её остановил (дома никого не было), и к врачам не поехал.
Скажите, я нормальный? =)

P.S. На самом деле через два дня жена всё же дожала и отправила меня к хирургу.Чистый рез, сухожилия не повреждены в отличие от нервов. Теперь рука к указательному пальцу постоянно онемевшая - хорошо еще что не ведущая.
Люди, беспокойтесь о своём здоровье, не доводите до крайностей и острой необходимости!
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Как-то Пол Пирс засунул пальцы в розетку. С тех пор он обрел суперсилу в воде не дышать
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Ответ Daff Rogers
Потом купил майку Брансона. Потоптал её на видео и выложил в интернет. Вечером поеду играть в покер в компании стриптизёрш. Завтра утром в прямом эфире ESPN хочу к кому-нибудь обратиться "Нига". Вечером вспомню, каким крутым я был 20 лет назад и какой урод был Аллен, когда перешёл в Майами.
Чисто батя выпил. "А в школу я шёл каждый день пешком 300км".
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Блин со спины упал на руку? Как это так?
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Истина!
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