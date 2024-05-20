Пол Пирс рассказал о своей травме: «Размозжил пальцы, кость вылезла. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе»

Пол Пирс травмировался на тренировке.

«Я зажигал в тренажерке. Стоял в планке с двадцатикилограммовым блином. Никто этого не может, кроме настоящих горилл. Блин съехал, упал на руку.

Пальцы размозжило, вылезла кость. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе.

Без наркоза, дали мне немного веселящего газа», – пошутил Пирс в эфире Undisputed.