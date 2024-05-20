Пол Пирс рассказал о своей травме: «Размозжил пальцы, кость вылезла. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе»
Пол Пирс травмировался на тренировке.
«Я зажигал в тренажерке. Стоял в планке с двадцатикилограммовым блином. Никто этого не может, кроме настоящих горилл. Блин съехал, упал на руку.
Пальцы размозжило, вылезла кость. Я сел за руль, поехал в больницу, сделал операцию и выпил чашку кофе.
Без наркоза, дали мне немного веселящего газа», – пошутил Пирс в эфире Undisputed.
Скажите, я нормальный? =)
P.S. На самом деле через два дня жена всё же дожала и отправила меня к хирургу.Чистый рез, сухожилия не повреждены в отличие от нервов. Теперь рука к указательному пальцу постоянно онемевшая - хорошо еще что не ведущая.
Люди, беспокойтесь о своём здоровье, не доводите до крайностей и острой необходимости!