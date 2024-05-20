Шэмс Чарания: «Клубы наблюдают за ситуацией с продлением Джулиуса Рэндла»

Шэмс Чарания считает, что «Никс» будут активны на рынке обменов.

«Никс» продолжат быть агрессивными. У них 8 драфт-пиков первого раунда. Разумеется, есть пики второго раунда, права на обмены. Они ищут игроков в состав. Есть несколько сложных моментов. О Джи и его потенциальный выход на рынок свободных агентов. Продление Джейлена .

У Джулиуса Рэндла опция игрока в 2025 году. Он может подписать продление на 4 года и 181,5 миллиона долларов этим летом.

Клубы наблюдают за его ситуацией. Потому что его зарплата может стать частью большой сделки», – заявил инсайдер.

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл не играет с 27 января этого года.

В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24 очка, 9,2 подбора и 5 передач в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.