Шэмс Чарания: «Клубы наблюдают за ситуацией с продлением Джулиуса Рэндла»
Шэмс Чарания считает, что «Никс» будут активны на рынке обменов.
«Никс» продолжат быть агрессивными. У них 8 драфт-пиков первого раунда. Разумеется, есть пики второго раунда, права на обмены. Они ищут игроков в состав. Есть несколько сложных моментов. О Джи Ануноби и его потенциальный выход на рынок свободных агентов. Продление Джейлена Брансона.
У Джулиуса Рэндла опция игрока в 2025 году. Он может подписать продление на 4 года и 181,5 миллиона долларов этим летом.
Клубы наблюдают за его ситуацией. Потому что его зарплата может стать частью большой сделки», – заявил инсайдер.
Форвард «Никс» Джулиус Рэндл не играет с 27 января этого года.
В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24 очка, 9,2 подбора и 5 передач в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.
Если, конечно, на предстоящем драфте им не свезет на суперского повер-форварда или центра.
Получить кого-то с потенциалом суперзвезды/суперзвезду, которая ещё и подойдёт - нет вариантов. (Ну, типа, никто не отдаст Холмгрена. Про Эдвардса и говорить нечего, самый ценный человек в лиге).
Получить какую-нибудь суперзвезду ради суперзвёздности - прыжок с двух ног на классические для Никс грабли. Условный обмен Дюранта приведёт к тому, что через пару лет будут максимум на плей-ин претендовать.
Получить какие-нибудь пики, которые потом непонятно к чему приведут - для чего? Это не перестроичная команда, игроки в около пиковом возрасте.
Обменять на Бриджеса 1 в 1 - не особо, как мне кажется, выгодный трейд для Никс. Отличный игрок, безусловно. Впишется в команду. Стоит ли он Рэндла? Нет, не кажется.
Кто бы и как к Рэндлу не относился, он олл-стар, делящийся мячом, набирающий очки и готовый пахать. У него даже с Тибсом никогда проблем не было. Мне кажется, у Никс достаточно активов и денег для того, чтобы получить нужных игроков, при этом не расставаться с одним из лучших своих игроков последних лет.
Лучше уж завернуть одного/пару трудяг с драфта (у меня есть вера в Филипповски и Колека) и/или с рынка (Убре, Макконел) и спокойно развиваться до следующего межсезонья. С нынешним составом (здоровым) и парой-тройкой толковых игроков Никс обязаны будут кусаться в финале конференции уж точно.