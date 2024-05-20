Брайан Уиндхорст: «Без Тома Тибодо нет никаких «Никс»

Брайан Уиндхорст считает, что Том Тибодо продолжит работу с «Нью-Йорком».

«Нет никаких «Никс» без Тибса. У команды есть их тренер. И они его обожают. Возможно, в прошлом были команды, которым он не нравился. Но этот состав никуда не пойдет без и его методов.

«Никс» дадут ему продление на 10 миллионов, потому что других вариантов у них нет. Потому что именно он добился этого результата. Это текущий стандартный доход тренера.

Посмотрите на « ». Они ищут повсюду. Пытаются изобрести своего кандидата. Если у вас есть кто-то, добившийся успеха уровня Тибодо, он достоин награды», – заявил инсайдер ESPN.