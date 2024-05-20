Брайан Уиндхорст: «Без Тома Тибодо нет никаких «Никс»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Том Тибодо Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст считает, что Том Тибодо продолжит работу с «Нью-Йорком».

«Нет никаких «Никс» без Тибса. У команды есть их тренер. И они его обожают. Возможно, в прошлом были команды, которым он не нравился. Но этот состав никуда не пойдет без Тибодо и его методов.

«Никс» дадут ему продление на 10 миллионов, потому что других вариантов у них нет. Потому что именно он добился этого результата. Это текущий стандартный доход тренера.

Посмотрите на «Лейкерс». Они ищут повсюду. Пытаются изобрести своего кандидата. Если у вас есть кто-то, добившийся успеха уровня Тибодо, он достоин награды», – заявил инсайдер ESPN.

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8 комментариев
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С тибодо тоже нет никаких никс. Они все в лазарете…
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При всех недостатках Тимтибидоха, он пока самый вменяемый из всех никсовых коучей за последние четверть века. Хотя нюерк спасать приходили вполне себе серьезные дяди: Дантони, Браун, Вилкенс.
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Нынешнее поколение просто не приученно к подобной нагрузке , которая приносит результат !! Если бы они попали в свое время под запредельную физику которую давал в Динамо Киев Валерий Лабоновский , они бы наверное закончили карьеру даже не сыграв ни одного матча !!!😂😂😂😂
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Ответ Клименко
Тибодо привнес рабочую этику в гламурную команду, это плюс. Но так же понятно, что развития с Тибодо не будет, это минус. Даже не знаю, что Никсам делать. Может и продлить его, чтоб хоть в плейофф поиграть стабильно
По такой логике можно было бы найти нового тренера, а Тома поднять выше в иерархии. Чтобы он уже был управленцем.
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Ответ Maturmalai
При всех недостатках Тимтибидоха, он пока самый вменяемый из всех никсовых коучей за последние четверть века. Хотя нюерк спасать приходили вполне себе серьезные дяди: Дантони, Браун, Вилкенс.
Да тут и вопрос сетки) переломанные в филе, где по сути один макси играл на уровне и все) Индиане в следующем раунде они проиграли)
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