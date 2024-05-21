Бронни Джеймс: «Тяжело находиться в тени Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс признался, что непросто строить карьеру, когда твой отец – Леброн.

«Тяжело находиться в тени Леброна Джеймса. В мой адрес поступает много критики.

Мне приходится иметь с этим дело. Никто не знает, через что мне довелось пройти. Я просто стараюсь максимально использовать те возможности, которые мне предоставлены», – сказал 19-летний Бронни. 

По словам старшего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса, он принял решение выставиться на драфт после всего одного года в университете, основываясь на совете, который получил от своей мамы Саванны.

«Я всегда стараюсь находиться там, где счастлив более всего. Мама всегда говорила мне, что надо стремиться туда, куда ведет мое сердце. И меня радует то, чем я занимаюсь сейчас. Чувствую, что именно здесь я и хочу быть», – заявил Бронни.

 

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10 комментариев
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Ответ Турбомарсоход
Думаю что тень отца будет преследовать его если не всю жизнь, то значительную часть. К нему и так приковано столько внимания. А уж каждую неудачу долго будут смаковать.
Надо отметить, что при таком давлении нужно иметь яйца, чтобы все равно переть к своей мечте.
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Да ладно, Бронни хоть и обделен талантом в сравнении со своим отцом, но Леброн судя по всему привил ему ментальность про игрока, потому что как написали выше нужно иметь Яйца, чтобы все равно переть, он мог бы кататься по клубам и просаживать батины бабки.
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Думаю что тень отца будет преследовать его если не всю жизнь, то значительную часть. К нему и так приковано столько внимания. А уж каждую неудачу долго будут смаковать.
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But somewhere along the line, you changed. You stopped bein’ you. You let people stick a finger in your face and tell you you’re no good, and when things got hard, you started lookin’ for somethin’ to blame. Like a big shadow
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Сюда бы монолог Рокки)
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так шёл бы в космонавты или пекари
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Ответ gangstarr
Да ладно, Бронни хоть и обделен талантом в сравнении со своим отцом, но Леброн судя по всему привил ему ментальность про игрока, потому что как написали выше нужно иметь Яйца, чтобы все равно переть, он мог бы кататься по клубам и просаживать батины бабки.
Так он и будет кататься по клубам, только не по ночным.
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