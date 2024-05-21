Бронни Джеймс: «Тяжело находиться в тени Леброна Джеймса»

Бронни Джеймс признался, что непросто строить карьеру, когда твой отец – Леброн.

«Тяжело находиться в тени Леброна Джеймса. В мой адрес поступает много критики.

Мне приходится иметь с этим дело. Никто не знает, через что мне довелось пройти. Я просто стараюсь максимально использовать те возможности, которые мне предоставлены», – сказал 19-летний Бронни.

По словам старшего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса, он принял решение выставиться на драфт после всего одного года в университете, основываясь на совете, который получил от своей мамы Саванны.

«Я всегда стараюсь находиться там, где счастлив более всего. Мама всегда говорила мне, что надо стремиться туда, куда ведет мое сердце. И меня радует то, чем я занимаюсь сейчас. Чувствую, что именно здесь я и хочу быть», – заявил .