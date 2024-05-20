Рик Карлайл баскетболистам «Индианы»: «Победив в седьмом матче в «Мэдисон-сквер-гардене», вы оставили след в истории»

Рик Карлайл обратился к игрокам «Пэйсерс» после победы над «Никс» (130:109, 4-3).

«Победив в седьмом матче в «Мэдисон-сквер-гардене», вы оставили след в истории. Это так. Одно из сложнейших достижений. Вы сделали это красиво. Поздравляю», – заявил главный тренер «Индианы».

«Весь сезон мы говорили о сверхсиле нашей команды. Это наше единство. Мы ободряем друг друга, празднуем вместе, поддерживаем партнеров. Сегодня нам нужны были все. Мы столкнулись с самой враждебной атмосферой в . И победили как команда. Вы заслужили это. Сегодня нужно отпраздновать», – добавил первый ассистент .