Энтони Эдвардс: «Джейден Макдэниэлс был MVP последних двух серий»

Энтони Эдвардс высоко оценил влияние Джейдена Макдэниэлса на успех команды.

« был MVP последних двух серий. Он сделал это снова в этом матче», – заявил .

На счету Макдэниэлса в решающей встрече 23 очка (7 из 10 с игры), 6 подборов и 2 перехвата.

Форвард набирает 12,4 очка, 4,5 подбора и 1,2 передачи в среднем в этом розыгрыше плей-офф.