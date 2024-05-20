Энтони Эдвардс: «Джейден Макдэниэлс был MVP последних двух серий»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Энтони Эдвардс высоко оценил влияние Джейдена Макдэниэлса на успех команды.

«Джейден Макдэниэлс был MVP последних двух серий. Он сделал это снова в этом матче», – заявил Эдвардс.

На счету Макдэниэлса в решающей встрече 23 очка (7 из 10 с игры), 6 подборов и 2 перехвата.

Форвард набирает 12,4 очка, 4,5 подбора и 1,2 передачи в среднем в этом розыгрыше плей-офф.

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5 комментариев
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Ответ RayAllen20
Хорошо, что Чокич наконец-то нашёл своего отца. Забавный факт, Чокич никогда в плэйофф не обыгрывал команду с 50 и более победами в регулярке.
И при этом некоторые уникумы умудрялись говорить о том, что они могли бы грохнуть праймовых ГСВ.
Ну надеюсь, что хотя бы после этого глорики перестанут возносить Денвер и Йокича слишком уж высоко, и так сильно вылизывать Николе.
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Ответ RayAllen20
Согласен, один удачный год, где они обыграли команды 8, 4, 7 и 8 посева, и их уже возвели в ранг легенд и династии… А чокич стал для них богом…
И при этом у каждой команды были проблемы, у Миннесоты проблемы в раздевалке, у Финикса травма Пола и не сыгравшимся Дюрантом, у ЛАЛ Леброн игравший с разрывом сухожилия, у Майами сломанный Батлер.
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