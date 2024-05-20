Энтони Эдвардс: «Джейден Макдэниэлс был MVP последних двух серий»
Энтони Эдвардс высоко оценил влияние Джейдена Макдэниэлса на успех команды.
«Джейден Макдэниэлс был MVP последних двух серий. Он сделал это снова в этом матче», – заявил Эдвардс.
На счету Макдэниэлса в решающей встрече 23 очка (7 из 10 с игры), 6 подборов и 2 перехвата.
Форвард набирает 12,4 очка, 4,5 подбора и 1,2 передачи в среднем в этом розыгрыше плей-офф.
Ну надеюсь, что хотя бы после этого глорики перестанут возносить Денвер и Йокича слишком уж высоко, и так сильно вылизывать Николе.