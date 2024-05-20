Джош Харт: «Чемпионской командой не стать по щелчку выключателя»
Джош Харт поддержал Тома Тибодо.
«Я, конечно, не слишком хорошо знаю, что тут было до Тибодо, но он стал тренером года в 2021, вывел команду в плей-офф, довел до второго раунда, и без травм мы могли пройти дальше. Легко разглядеть фундамент, который он выстроил. Но нельзя стать чемпионской командой по щелчку выключателя», – заявил защитник «Никс».
«Он отличный тренер, всегда ко всему готов. Хорошо готовит нас. Вносит изменения в игру. Мне он нравится», – добавил форвард О Джи Ануноби.
«Нью-Йорк» второй год подряд проигрывает во втором раунде плей-офф. Том Тибодо подходит к последнему году по текущему контракту и может подписать продление этим летом.
Запредельная самоотдача (особенно впечатлила его звериная игра на подборах и защита против бигменов), нечеловеческая выносливость, Джош олицетворение термина "сердце чемпиона"