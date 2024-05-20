Джош Харт: «Чемпионской командой не стать по щелчку выключателя»

Джош Харт поддержал Тома Тибодо.

«Я, конечно, не слишком хорошо знаю, что тут было до Тибодо, но он стал тренером года в 2021, вывел команду в плей-офф, довел до второго раунда, и без травм мы могли пройти дальше. Легко разглядеть фундамент, который он выстроил. Но нельзя стать чемпионской командой по щелчку выключателя», – заявил защитник «Никс».

«Он отличный тренер, всегда ко всему готов. Хорошо готовит нас. Вносит изменения в игру. Мне он нравится», – добавил форвард .

« » второй год подряд проигрывает во втором раунде плей-офф. подходит к последнему году по текущему контракту и может подписать продление этим летом.