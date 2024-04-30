Джамал Мюррэй поставил через Леброна Джеймса в концовке и поиграл мышцами

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй стал автором эффектного момента.

Разыгрывающий «Денвера» поставил сверху через лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке пятого матча.

После этого он продемонстрировал мышцы.

Чуть позже Мюррэй забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106. Действующие чемпионы НБА завершили противостояние в пяти играх (108:106, 4-1).

В понедельник на счету Джамала 32 очка, 3 подбора и 7 передач при 13 из 28 с игры.

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8 комментариев
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Ответ Alex_Polishchuk
Старость надо уважать, Джамал
Поэтому отправил на рыбалку
+18
0
+18
Красиво ответил Лепафосу на то как он вечно плечами играет после рисованых 2+1
+11
-1
+10
Отлично унизил плаксу)
+9
-2
+7
Бедолага лефлоп
+6
0
+6
Леброн - Ну за такое я вам точно руки после матча пожимать не буду. 😋
+5
0
+5
А где фол??
+4
0
+4
По классике краба унизили в плей офф, мюррей официально >>> наследние леброна, в комментариях все верно пишут
+3
-2
+1
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