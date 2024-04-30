Джамал Мюррэй поставил через Леброна Джеймса в концовке и поиграл мышцами
Джамал Мюррэй стал автором эффектного момента.
Разыгрывающий «Денвера» поставил сверху через лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке пятого матча.
После этого он продемонстрировал мышцы.
Чуть позже Мюррэй забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106. Действующие чемпионы НБА завершили противостояние в пяти играх (108:106, 4-1).
В понедельник на счету Джамала 32 очка, 3 подбора и 7 передач при 13 из 28 с игры.