Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс» и не разговаривал с клубом о Джее Джее Редике»

Шэмс Чарания рассказал о ходе поиска главного тренера «Лейкерс».

« не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс». Реддик, и – лидируют среди предварительных кандидатов. Джеймс дал понять, что это будет решение организации. Он не разговаривал ни с кем в клубе о Редике. Не говорил с ним об этой позиции.

Рич Пол сказал, что Джеймс с Редиком делают совместный подкаст, но это не означает, что звездный форвард хочет видеть соведущего в качестве своего главного тренера.

Энтони Дэвис останется в « » после Джеймса и новый главный тренер должен больше соответствовать его интересам. Центровой имеет отношения с Джеймсом Боррего, они пересекались в «Новом Орлеане». Боррего уже занимал должность главного тренера», – рассудил инсайдер.