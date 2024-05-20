Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс» и не разговаривал с клубом о Джее Джее Редике»

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Шэмс Чарания рассказал о ходе поиска главного тренера «Лейкерс».

«Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс». Джей Джей Реддик, Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл – лидируют среди предварительных кандидатов. Джеймс дал понять, что это будет решение организации. Он не разговаривал ни с кем в клубе о Редике. Не говорил с ним об этой позиции.

Рич Пол сказал, что Джеймс с Редиком делают совместный подкаст, но это не означает, что звездный форвард хочет видеть соведущего в качестве своего главного тренера.

Энтони Дэвис останется в «Лейкерс» после Джеймса и новый главный тренер должен больше соответствовать его интересам. Центровой имеет отношения с Джеймсом Боррего, они пересекались в «Новом Орлеане». Боррего уже занимал должность главного тренера», – рассудил инсайдер.

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