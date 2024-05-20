Кэмерон Бринк: «Кавай Ленард – это мужская версия Обри Плаза. С прямолинейным, сухим юмором»

Баскетболистка Кэмерон Бринк рассказала о впечатлениях от Кавая Ленарда.

Новичок «Лос-Анджелеса», второй номер драфта-2024 женской повстречалась с форвардом « » во время рекламных съемок.

«Он истерически смешной. Похож на мужскую версию Обри Плаза (актриса, «Парки и зоны отдыха»). С прямолинейным, сухим юмором.

И он постоянно спрашивал, когда съемки закончатся, и он сможет уйти домой», – рассказала Бринк в подкасте .

«Да, люди не понимают, что на самом деле один из самых смешных людей на планете», – согласился с баскетболисткой одноклубник Ленарда.