Кэмерон Бринк: «Кавай Ленард – это мужская версия Обри Плаза. С прямолинейным, сухим юмором»

Теги Клипперс женская НБА НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Баскетболистка Кэмерон Бринк рассказала о впечатлениях от Кавая Ленарда.

Новичок «Лос-Анджелеса», второй номер драфта-2024 женской НБА повстречалась с форвардом «Клипперс» во время рекламных съемок.

«Он истерически смешной. Похож на мужскую версию Обри Плаза (актриса, «Парки и зоны отдыха»). С прямолинейным, сухим юмором.

И он постоянно спрашивал, когда съемки закончатся, и он сможет уйти домой», – рассказала Бринк в подкасте Пола Джорджа.

«Да, люди не понимают, что Кавай на самом деле один из самых смешных людей на планете», – согласился с баскетболисткой одноклубник Ленарда.

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1 комментарий
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Бринк красивая девушка. На фоне остальных баскетболисток женской НБА, выглядит как модель.
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