Кристапс Порзингис не примет участия в первом матче финала Восточной конференции

Кристапс Порзингис не готов выйти на площадку.

Центровой « » продолжает процесс восстановления. Защитник Джейлен Браун с оптимизмом смотрит на грядущее возвращение в состав.

«Думаю, это будет мгновенный переход. Как только он вернет форму, отработает на тренировках и в практике, все будет в порядке», – заключил .

Центровой полностью пропустил серию второго раунда против «Кливленда» (4-1).

«Селтикс» встретятся с «Пэйсерс» в финале Восточной конференции.