Кристапс Порзингис не примет участия в первом матче финала Восточной конференции
Кристапс Порзингис не готов выйти на площадку.
Центровой «Бостона» продолжает процесс восстановления. Защитник Джейлен Браун с оптимизмом смотрит на грядущее возвращение Порзингиса в состав.
«Думаю, это будет мгновенный переход. Как только он вернет форму, отработает на тренировках и в практике, все будет в порядке», – заключил Браун.
Центровой полностью пропустил серию второго раунда против «Кливленда» (4-1).
«Селтикс» встретятся с «Пэйсерс» в финале Восточной конференции.