Кристапс Порзингис не примет участия в первом матче финала Восточной конференции

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джейлен Браун Баскетбол

Кристапс Порзингис не готов выйти на площадку.

Центровой «Бостона» продолжает процесс восстановления. Защитник Джейлен Браун с оптимизмом смотрит на грядущее возвращение Порзингиса в состав.

«Думаю, это будет мгновенный переход. Как только он вернет форму, отработает на тренировках и в практике, все будет в порядке», – заключил Браун.

Центровой полностью пропустил серию второго раунда против «Кливленда» (4-1).

«Селтикс» встретятся с «Пэйсерс» в финале Восточной конференции.

3 комментария
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Тейтум и Браун тоже не будут участвовать как минимум в одной каждый, это стандарт для Бостона, а порзи просто идеальное дополнение этому
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