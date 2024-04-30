Леброн Джеймс: «Последний матч за «Лейкерс»? Не стану отвечать на этот вопрос»

Леброн Джеймс ушел от ответа на важный вопрос.

В понедельник « » проиграли «Наггетс» в пятом матче серии первого раунда 106:108 и завершили выступление в сезоне (1-4).

На пресс-конференции после игры у лидера «озерников» спросили, есть ли шансы на то, что этот матч может стать для него последним за калифорнийскую команду.

39-летний баскетболист выдержал небольшую паузу, а затем с улыбкой произнес: «Не стану отвечать на этот вопрос».

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном , который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.