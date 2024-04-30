Леброн Джеймс: «Последний матч за «Лейкерс»? Не стану отвечать на этот вопрос»

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Леброн Джеймс ушел от ответа на важный вопрос.

В понедельник «Лейкерс» проиграли «Наггетс» в пятом матче серии первого раунда 106:108 и завершили выступление в сезоне (1-4).

На пресс-конференции после игры у лидера «озерников» спросили, есть ли шансы на то, что этот матч может стать для него последним за калифорнийскую команду.

39-летний баскетболист выдержал небольшую паузу, а затем с улыбкой произнес: «Не стану отвечать на этот вопрос».

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Считается, что он заинтересован в выступлении в одной команде с собственным сыном Бронни, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

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13 комментариев
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Ответ nurgali_kst
После матча с Денвером Леброн повел себя не очень красиво, хотя это уже не в первый раз.
Для него это классика: если команда победила в серии, то идет со всеми соперниками брататься и высказывать респект, как отлетает без шансов - самым первым уходит в раздевалку )
+35
-7
+28
После матча с Денвером Леброн повел себя не очень красиво, хотя это уже не в первый раз.
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Ответ nurgali_kst
После матча с Денвером Леброн повел себя не очень красиво, хотя это уже не в первый раз.
Это уже классика
+16
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+12
некст квешн
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Леброн как обычно накидывает пуху) нужна драма, нужно внимание
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Ну, за Лейкерс может и не последний, а вот в ПО вполне возможно и последний. Так что зря он быстро ушёл с площадки.
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Пусть дорогу перейдёт и в бой идут одни старики)
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Леброну пора перевозить свои таланты обратно на Восток, в Филадельфию. И обязательно снять по этому случаю рекламный ролик с пробежкой по городу в стиле Рокки.
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Он скорее всего сам не знает
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Ответ Кирилл
Для него это классика: если команда победила в серии, то идет со всеми соперниками брататься и высказывать респект, как отлетает без шансов - самым первым уходит в раздевалку )
И правильно делает. Не любит человек проигрывать, играет всегда на победу. Я бы предпочел делать точно так же.
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